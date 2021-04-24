قائمة بيراميدز – غياب أنتوي أمام الاتحاد

السبت، 24 أبريل 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود - جون أنتوي

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

بيراميدز يحل ضيفا على الاتحاد في استاد الإسكندرية غدا السبت بمباراة مؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب الغاني جون أنتوي لأسباب فنية، كما تواصل ابتعاد الفلسطيني محمود وادي للإصابة.

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وظهر اسم عبد الله بكري في القائمة للمباراة الثالثة على التوالي بعد تقديمه اعتذار للإدارة وانتظامه في التدريبات الجماعية.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – طارق طه – محمد حمدي – أحمد سامي – أحمد فتحي

الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – رمضان صبحي – أحمد توفيق – نبيل دونجا – محمد فاروق – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – محمود حمادة

الهجوم: دييجو رولان – دودو الجباس

جون أنتوي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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