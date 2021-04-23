رئيس يويفا: السوبر الأوروبي شيء مضحك.. ولهذا لم أذكر اسم بيريز

يرى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن دوري السوبر الأوروبي يعد "شيء مضحك" موضحا سبب عدم ذكره لاسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مؤتمراته الصحفية.

ونشرت شبكة "bein sports" حوارها مع تشيفرين كاملا، بعدما أذاعت منه بعض المقتطفات، أمس الخميس. (طالع ما قاله)

وقال تشيفرين لقناة "bein sports": "كل سيء حدث بسرعة كبيرة لا تُصدق لكني سأختصر حتى لا أتحدث لساعات".

وأضاف "يوم الجمعة اتفقنا على تطوير كرة القدم الأوروبية، ويوم السبت سمعنا عن شائعة انضمام الأندية لبطولة وهمية تُسمى (سوبرليج)".

وتابع "تحدث مع أندريا أنيللي (رئيس يوفتوس) لكنه كان يختبئ مني".

واستمر "دوري السوبر الأوروبي؟ البطولة الآن أصبحت فريقين من إسبانيا".

وعن عدم مشاركة باريس سان جيرمان في البطولة ورأيه في قرار ناصر الخليفي مالك النادي، قال: "كان يمكن (للخليفي) القول إن سيشارك وألا يهتم يهتم بالأندية الأخرى لكنه لم يفعل".

وأكد "مُمتن جدا لناصر، لقد أثبت أن القيم في هذا العالم لا تزال تعني الكثير".

وعن تعيين الخليفي رئيسا لجمعية الأندية الأوروبية، وضح "أخيرا وجدت شخصا يترأس الرابطة ويحظي بثقتي، فهو شخص صادق وعادل".

وواصل "كان من المؤثر أن ترى كيف تعامل العالم الكروي مع البطولة. سألنا أنفسنا: هل يمكننا تدمير الفرق؟ هل يمكنك تغيير كل شيء؟ بالطبع لا يستطيعوا (الأندية الـ12)".

وأتبع "رد الفعل الشرس كان مذهلا، أي شخص سيفكر مرتين قبل أن يفكر في شراء كرة القدم".

وأكد "لست خائفا من أن يُقللوا من شأني في المستقبل".

وعن توقيع عقوبات على الأندية التي انضمت للدوري السوبر الأوروبي ثم انسحبت، قال: "لن يكون من العدل الحديث عن العقوبات الآن، لكن سنتحمل مسؤولية أي عمل نقوم به، سيكون الأمر واضحا في الأيام المقبلة".

وعن ذكره لاسم إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد السابق وأندريا أنيللي رئيس يوفنتوس وعدم ذكر اسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورئيس اللجنة المنظمة لدوري السوبر الأوروبي، قال: "لم أذكر اسمه لأنني لم أتحدث منه منذ سنوات".

وواصل "ذكرت وودورد لأنه تحدث معي الخميس الماضي، أما أنيللي فواصل الكذب علي كما ذكرت من قبل".

وأردف "إذا تعتقد أن دوري السوبر الذي سيلعب بين فريقين فقط هو بطولة حقيقية فسيكون الأمر مضحكا".

وانسحبت كل الفرق من دوري السوبر الأوروبي عدا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وعن المطالب بإصلاحات في هيكل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال: "حرية الرأي مكفولة للجميع لكنهم يقولون بعض الأمور التافهة".

وأوضح "نعيد توزيع 90% من مداخيل الاتحاد الأوروبي في بطولة الرجال والسيدات والناشئين والشباب".

وتابع "من مسابقات الأندية نأخذ 6.5% مقابل 93.5% تحصل عليها الأندية، فحن مؤسسة مختصة بالتطوير ولسنا مؤسسة تهدف للربح، من يقول أننا نجني العديد من الأول ليس لديه أي فكرة عما يحدث".

وأضاف "حاربنا من أجل الكرة وفزنا بالمعركة، وإذا حاربت للعدل فستفوز لكنك لن تحقق انتصارك خلال 48 ساعة في كل مرة".

وعن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرارات جديدة لمنع أقامة أي بطولات مثل دوري السوبر الأوروبي مجددا، قال: "لن نوضح ما سيحدث لكننا سنعلنه قريبا".

وحول استضافة إنجلترا لبطولة أمم أوروبا 2020، قال: "من المستحيل أن يتم تغيير كل شيء لأنها البطولة ستبدأ بعد شهر ونصف، ومع جائحة كورونا كل شيء أصبح أصعب لكني أثق في حضور الجماهير للمباريات".

وأتم "سعيد بأن مجتمع كرة القدم أظهر أن اللعبة ليس للبيع، فلا تستطيع أن تأتي بأموالك لتأخذ اللُعبة، استمتع بها لكن عليك ان تكون لطيفا وأن تحترم المجتمع".