مران الأهلي – عودة نيدفيد بعد غياب سنتين.. ياسر إبراهيم وديانج يشاركان وراحة لـ أيمن أشرف

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 23:45

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء إنبي

شارك ياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم وليد "نيدفيد" في مران الأهلي الجماعي اليوم الجمعة، فيما حصل أيمن أشرف على راحة.

وأدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأخير اليوم الجمعة، قبل مباراة إنبي غدا.

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عقد محاضرة بالفيديو قبل اللقاء، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة إنبي والبرنامج التدريبي للفريق.

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وحصل أيمن أشرف مدافع الفريق على راحة سلبية من التدريبات، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب شعوره بإجهاد خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، شارك كريم وليد "نيدفيد" في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق في التدريبات الجماعية الفترة الماضية.

آخر مرة شارك فيها "نيدفيد" بمران الأهلي كانت قبل سنتين و13 يوما في 10 أبريل 2019.

وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.

أليو ديانج لاعب الوسط المالي، شارك أيضا في المران الجماعي بعد الخضوع لفحص طبي للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سموحة.

وأخيرا، شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المران الجماعي بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزيته بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، عقب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الضامة.

وشارك ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس، للتخلص من حالة الإجهاد، والاستعداد لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ السبت.

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