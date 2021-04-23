مران الأهلي – عودة نيدفيد بعد غياب سنتين.. ياسر إبراهيم وديانج يشاركان وراحة لـ أيمن أشرف
الجمعة، 23 أبريل 2021 - 23:45
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
شارك ياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم وليد "نيدفيد" في مران الأهلي الجماعي اليوم الجمعة، فيما حصل أيمن أشرف على راحة.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
كريم نيدفيد
النادي : الأهلي
وأدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأخير اليوم الجمعة، قبل مباراة إنبي غدا.
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عقد محاضرة بالفيديو قبل اللقاء، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة إنبي والبرنامج التدريبي للفريق.
وحصل أيمن أشرف مدافع الفريق على راحة سلبية من التدريبات، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب شعوره بإجهاد خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، شارك كريم وليد "نيدفيد" في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها وأبعدته عن الوجود مع الفريق في التدريبات الجماعية الفترة الماضية.
آخر مرة شارك فيها "نيدفيد" بمران الأهلي كانت قبل سنتين و13 يوما في 10 أبريل 2019.
وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعي اليوم، وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وكان نيدفيد قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة وخضوعه لجراحة في الركبة، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ اليوم المشاركة في جزء من التدريبات.
أليو ديانج لاعب الوسط المالي، شارك أيضا في المران الجماعي بعد الخضوع لفحص طبي للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سموحة.
وأخيرا، شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المران الجماعي بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزيته بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، عقب الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الضامة.
وشارك ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.
وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس، للتخلص من حالة الإجهاد، والاستعداد لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ السبت.