بهدف قاتل بالتخصص.. أسوان يٌقصي الجونة ويضرب موعدا مع المصري في الكأس

بهدف اعتاد أسوان هذا الموسم تسجيله، فاز زهرة الجنوب وأقصى الجونة من كأس مصر.

فاز أسوان على الجونة بهدف مقابل لا شيء على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

سجل عمرو الحلواني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ88 من كرة ثابتة، نفذها مباشرة في المرمى كعادته هذا الموسم.

ويلعب أسوان مع المصري في ربع النهائي، والذي كان قد تأهل سلفا بعد الفوز على طلائع الجيش في دور الـ16.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول الذي لم يشهد فرصا كثيرة، كان يمكن للجونة أن يتقدم في بالدقيقة السابعة بعد تصويبة من محمود شبراوي، تصدى لها خالد وليد حارس أسوان ببراعة.

في المقابل، كاد أسوان يتقدم في الدقيقة الـ44 بعد انطلاقة من عمرو الحلواني وتمريرة إلى أحمد عبد الظاهر الذي مهدها إلى محمد جمال "تريكة"، لكنه سدد فوق المرمى وأهدر الأول لأسوان.

الشوط الثاني

بدأ علاء عبد العال الشوط الثاني بأولى التبديلات، ودخول أشرف مجدي بدلا من هيثم الفيل في صفوف أسوان.

خالد وليد حارس أسوان البديل واصل التألق، ومنع الجونة من التقدم مجددا في الدقيقة الـ51 بعد كرة ثابتة نفذها جوزيف نجويم، وتصدى لها خالد وليد ببراعة فائقة.

الهدوء سيطر بعد ذلك على اللقاء، وكانت المباراة في طريقها للنهاية، لكن عمرو الحلواني كان له رأي آخر.

سجل أسوان هدفا قاتلا في الدقيقة الـ88. كرة ثابتة نفذها عمرو الحلواني مباشرة في المقص الأيمن مسجلا الأول لأسوان.

الجونة حاول التعويض، لكن أسوان كان الأقرب للتسجيل مجددا بعد انطلاقة رائعة من سولومون منساه في الدقيقة الـ91 ثم تصويبة قوية، لكن إسلام طارق تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدف.

ويلعب أسوان مع المصري في ربع النهائي، والذي كان قد تأهل سلفا بعد الفوز على طلائع الجيش في دور الـ16 من كأس مصر.