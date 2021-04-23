تقارير: عينة مصطفى محمد تحولت إلى سلبية في آخر لحظة قبل مواجهة أنطاليا

بات مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي جاهزا للعودة إلى الملاعب، بعد شفائه من فيروس كورونا وفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية وعدة منصات أخرى.

وذكرت التقارير التركية أن عينة مصطفى محمد تحوّلت إلى سلبية، وأنه خاض تدريبيًا فرديًا في مقر جالاتاسراي بالفعل.

وبالتالي فمن المنتظر أن يلحق مصطفى محمد ببعثة جالاتاسراي في مدينة أنطاليا، ليشارك في مباراة أنطاليا سبور التي تقام غدا السبت بالجولة 35 من الدوري التركي.

وكانت بعثة جالاتاسراي قد تحركت بشكلٍ مبكر وسافرت إلى مدينة أنطاليا أمس الخميس، دون مصطفى محمد الذي لم يظهر اسمه في قائمة الفريق.

لكن شفاء مصطفى محمد في اللحظة الأخيرة من كورونا، سيكون بمثابة المفاجأة السارة للمدرب فاتح تريم الذي يعاني من غيابات هجومية طاحنة.

فالكولومبي راداميل فالكاو يعاني من كسر في عظام الوجه، مما يترك الإمبراطور دون أي مهاجم صريح حال غياب مصطفى محمد.

ولم يصدر جالاتاسراي بيانا رسميا بشأن مصطفى حتى اللحظة، تماما كما لم يعلن عن إصابته بـ كورونا من الأساس واكتفى بالإشارة إلى أحد لاعبيه دون تسميته.

المهاجم الدولي المصري المعار من الزمالك، غاب عن مباراتي جالاتاسراي الأخيرتين أمام جوزتبه وطرابزونسبور، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ولم يزر مصطفى محمد شباك الخصوم منذ هدفيه في شباك إرزورومسبور يوم 27 مارس الماضي، أي منذ حوالي شهرين.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف في 11 مباراة خاضها مع جالاتاسراي منذ انضمامه إليه في يناير الماضي.