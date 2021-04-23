بريزنتيشن تكشف عن جلسة مع الأهلي لجدولة المستحقات

كشفت شركة بريزنتيشن سبورتس عن جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

وأصدرت برزنتيشن سبورتس بيانا، تكشف فيه عن جلسة مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، للاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة لـ الأهلي.

الجلسة ستشهد أيضا الحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين.

◾️ جلسة بين بريزنتيشن سبورت و النادي الأهلي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل للاتفاق بشكل أساسي على جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي والحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين.#Presentationsports | @AlAhly pic.twitter.com/rg3xMeWaDV — Presentation Sports (@Presentation) April 23, 2021

سعد شلبي مستشار النادي الأهلي القانوني، كان قد أصدر بيانا رسميا قبل لقاء سموحة الماضي، أعلن فيه تأزم الموقف بين النادي وبين شركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية، وتجميد التعاون فيما بينهما لحين حل الأزمة.

وبعد جولة من المشاورات، وافق الأهلي في النهاية على إذاعة مباراة سموحة في وجود الرعاة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.