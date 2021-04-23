بعد الاعتداء على سيدتين.. الاتحاد الويلزي يُنحي جيجز عن قيادة المنتخب في يورو 2020

قرر اتحاد الكرة الويلزي عدم إسناد منصب المدير الفني لمنتخب ويلز لريان جيجز في بطولة أوروبا، يورو 2020، بعد اتهامه بالاعتدائه على سيدتين.

وأصدر الاتحاد الويلزي بيانا رسميا أعلن فيه أن جيجز لن يكون المدير الفني للمنتخب في البطولة على أن يتولى روبرت بايدج قيادة المنتخب بدلا في الفترة المقبلة.

ووجه لجيجز تهمة الاعتداء على سيدة في الثلاثينات من عمرها وأخرى في العشرينات، في منطقة سالفورد، في شهر نوفمبر الماضي.

كما تم توجيه تهمة "السلوك المسيطر" لجيجز.

وسيمثل جيجز أمام محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد يوم 28 أبريل المقبل.

وكانت شرطة مانشستر الكبرى قد أشارت إلى أنه تم استدعاء الضباط يوم 1 نوفمبر الماضي بعد تلقيهم لاستغاثة بعد حدوث اضطراب في منطقة ورسلي، أحد أحياء مدينة سالفورد.

وأوضحت الشرطة إلى أن سيدة في الثلاثينات قد تم علاجها من إصابات طفيفة، بعد وصولهم لمكان الحادث.

ومن جانبه، نفى جيجز التهم الموجهة إليه.

وأصدر جيجز بيانا رسميا قال فيه: "أحترم الإجراءات القانونية وأتفهم خطورة الادعاءات، لكني أتطلع لتبرئة نفسي".

وسبق لجيجز الاتهام بـ "السلوك المسيطر" بين ديسمبر 2017 ونوفمبر 2020.

وتولى نجم مانشستر يونايتد السابق تدريب منتخب جيجز في عام 2018 وقاد المنتخب خلال 24 مباراة.