انتهى كأس مصر – أسوان (1)-(0) الجونة.. زهرة الجنوب إلى ربع النهائي

يقدم لكم FilGoa.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والجونة، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

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نهاية المباراة بتأهل أسوان على حساب الجونة

ق. 91 سولومون منساه اخترق وسدد لكن إسلام طارق يتصدى لها.

ق. 88 جوووول قاااتل عن طريق عمرو الحلواني من كرة ثابتة نفذها مباشرة في المقص الأيسر مسجلا الأول لأسوان.

ق. 49 خالد وليد ينقذ مرمى أسوان من الأول. كرة ثابتة نفذها جوزيف نجويم وتصدى لها خالد وليد ببراعة.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول أشرف مجدي بدلا من هيثم الفيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 انطلاقة من عمرو الحلواني وتمريرة إلى أحمد عبد الظاهر الذي مهدها إلى محمد جمال "تريكة"، لكنه سدد فوق المرمى وأهدر الأول لأسوان.

ق. 7 تصويبة أولى من محمود الشبراوي، يتصدى لها خالد وليد ويخرجها الدفاع.

بداية المباراة