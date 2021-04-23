بمشاركة مصر.. قرعة كأس العرب يوم الثلاثاء

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 20:41

كتب : نادر عيد

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة كأس العرب 2021 ستجري يوم الثلاثاء المقبل في قطر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيشارك 23 منتخبا عربيا في البطولة التي يختبر فيها فيفا استعدادات المضيفة قطر لاستضافة مونديال 2022.

وسيجري نهائي البطولة في 18 ديسمبر، مثل نهائي المونديال، يوم العيد الوطني لقطر.

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وستستضيف 6 ملاعب مباريات البطولة التي تنطلق في 1 ديسمبر المقبل.

والمنتخبات الـ23 المشاركة هي قطر والجزائر والبحرين وجزر القمر ودجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وسيعلن فيفا لاحقا عن تفاصيل البطولة ومواعيد المباريات.

وكشف فيفا في وقت سابق أن المنتخبات العشرة، من الـ23 المذكورة، صاحبة الترتيب الأعلى في تصنيفه ستتأهل مباشرة للبطولة، بينما يخوض الباقي تصفيات ليتأهل 6 فرق أخرى لدور المجموعات.

تقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ووفقا لتصنيف فيفا المنتخبات العشرة التي ستتأهل مباشرة للبطولة هي حسب الترتيب: تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وعمان.

منتخب مصر كأس العرب
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