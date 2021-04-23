رئيس يويفا للأندية غير المنسحبة من دوري السوبر: حددوا موقفكم

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

يويفا

شدد أليكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن على الأندية التي لم تعلن انسحابها بعد من دوري السوبر الأوروبي أن تحسم موقفها.

وقال شيفيرين في تصريحات لوكالة AP:"على الأندية أن تقرر إذا كانت تنتمي لدوري السوبر أم أنها أندية أوروبية".

وواصل "لو تنتمي لدوري السوبر فلن تلعب في دوري أبطال أوروبا".

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وأعلن 9 أندية انسحابها من دوري السوبر الأوروبي بينما ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم يتراجعوا حتى الآن.

وانسحبت أندية ميلان وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد وأرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وتوتنام.

وكان الـ12 ناديا أعلنوا تدشين دوري السوبر الأوروبي وهي بطولة يشاركون فيها جميعا باستمرار.

وهاجم يويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فكرة البطولة وكذلك روابط الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

واعترض جمهور على فكرة البطولة لتتراجع بعض الأندية عن موقفها.

وكان تشيفيرين هدد بأن اللاعبين المشاركين في دوري السوبر لن يمثلوا منتخبات بلادهم في كأس العالم أو اليورو.

دوري السوبر الأوروبي
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