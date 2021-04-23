علي أبو جريشة: باهر المحمدي لم يوقع لـ الأهلي

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 19:18

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

قال علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ورئيس اللجنة الفنية حاليا في النادي إن باهر المحمدي مدافع الفريق لم يتعاقد مع الأهلي.

وصرح أبو جريشة لإذاعة الشباب والرياضة "ما قيل هو مجرد شائعة".

وواصل "باهر لم يوقع للأهلي، لا يصح هذا الكلام الآن لأنه يضر الفريق".

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واستمر "باهر موجود في معسكر الإسكندرية ويقترب من العودة للمباريات بعد تعافيه من الإصابة".

وأتم "لا نفكر في انتداب لاعبين حاليا لأن الفريق في وضعية صعبة".

وكان سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي السابق صرح عبر الإذاعة ذاتها عصر الجمعة أن باهر سينتقل قريبا إلى الأهلي.

وقالت تقارير في وقت سابق إن باهر (24 عاما) سيرحل عن الإسماعيلي، وأشارت إلى أن الأهلي مهتم بالمدافع.

ولعب باهر في قطاع الناشئين بالإسماعيلي وقضى نصف موسم في الزمالك.

ومثل الدراويش في 98 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ودافع عن منتخب مصر في 8 مباريات وسجل هدفا.

باهر المحمدي
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