العشري: استغللت كلام مرتضى عن السحر برش ماء البحر عند المرمى

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

سخر طارق العشري مدرب حرس الحدود وإنبي والمصري السابق من اتهامه باستخدام السحر لتحقيق الفوز على المنافسين.

وقال العشري ضاحكا عبر قناة أون تايم سبورتس:"السحر والشعوذة؟ كنت سأحصل على الدوري".

وأضاف "مرتضى منصور (الرئيس الأسبق للزمالك) كان يتهمني بالسحر، كنت أستغل هذا الأمر نفسيا".

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وأردف "كنت آتي بماء من البحر وأقول لهم ليرشوه عند المرمى".

ولم يدرب العشري (56 عاما) فريقا منذ رحل عن طلائع الجيش في يناير الماضي.

وقاد العشري أندية وادي دجلة والمقاولون العرب والهلال السوداني والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية والأهلي المنتمي لبنغازي الليبية والشعب الإماراتي.

وقاد العشري فريق حرس الحدود للتتويج مرتين بكأس مصر ومرة بكأس السوبر المصري.

طارق العشري
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