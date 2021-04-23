الزمالك: ننتظر الرد على استئنافنا بشأن العقوبة "المجحفة" الموقعة على إمام عاشور

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك إن ناديه ينتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستئناف ضد العقوبة الموقعة على لاعبي فريق الشباب بالنادي.

وصرح الدردير عبر موقع ناديه "ما تردد بأن الزمالك لم يتقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق هو أمر عار تماما من الصحة. النادي تقدم باستئناف ضد العقوبات الموقعة على اللاعبين الخمسة، واستئناف آخر لإمام عاشور بسبب العقوبة المجحفة ضده بإيقافه 12 مباراة، طالبنا بتخفيض العقوبة لمباراتين فقط".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم عاقب عاشور بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه وأوقف 5 لاعبين آخرين لمدة 8 مباريات وغرم كل منهم 100 ألف جنيه.

وعاقب الاتحاد اللاعبين بعد شكوى قدمها الأهلي قال فيها إنهم "تجاوزوا بشكل غير لائق"، وأرفق معها خمسة فيديوهات وصف محتواها بأنه يتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وصرح آنذاك عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك بأن العقاب ينتظر عاشور.

وخسر فريق شباب الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية قبل أن يحتفل كلاهما بالتتويج بلقب الدوري.

واحتفل الزمالك ظنا أن فارق الأهداف منحه اللقب، بينما احتفل الأهلي ظنا أن المواجهة المباشرة تحسم المتوج.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة على اللقب بين الناديين في 20 أبريل الجاري، قبل أن يعلن تأجيلها لأجل غير مسمى.