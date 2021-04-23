مران الزمالك - مشاركة أوباما.. وتأهيل لـ شيكابالا وحازم إمام

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 18:11

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما قبل مباراة الزمالك والأهلي

شارك يوسف إبراهيم "أوباما" في المران الجماعي للزمالك اليوم الجمعة بعدما أبعدته إصابة في الكتف عن لقاء الإنتاج الحربي يوم الخميس والذي حسمه الأول بنتيجة 2-صفر.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام تدريبات تأهيلية.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية، وطالبهم المدرب باتريس كارتيرون بالتركيز على المواجهة المقبلة ضد البنك الأهلي يوم الإثنين.

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وحصل إمام عاشور على إذن للغياب عن المران، ويغيب اللاعب عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإيقاف.

وأدى اللاعبون تدريبا بنقل الكرة من لمسة واحدة مع التحرك بدون كرة.

وخاضوا فقرة تدريبية ركزت على التحكم بالكرة تحت ضغط المنافس، قبل أن يخوضوا مباراة تحضيرية شهدت تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وسيف جعفر وأحمد فتوح.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي.

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