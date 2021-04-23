مجاهد لـ في الجول: لن نلتفت لأي طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم إن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غير مقبول.

وقال مجاهد لـFilGoal.com:"مباراة الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها إلا إذا طلب الأمن ذلك".

وأضاف "قرار اتحاد الكرة المعلن هو إقامة اللقاء في موعده يوم 10 مايو، ولا يوجد أي مبرر للتأجيل".

وأتم "لن نلتفت لأي طلبات لتأجيل اللقاء".

وكتبت تقارير أن الأهلي طلب تأجيل المباراة المنتمية للجولة 21 في الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت أخرى أن اتحاد الكرة عرض على الفريقين تأجيل المواجهة.

والتقى القطبان يوم الأحد الماضي وحسم الأهلي المواجهة بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف، وخاض الأول 3 لقاءات أكثر من الأخير.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي يوم السبت بينما يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي يوم الإثنين.