وكيل أفشة: جالاتاسراي وبشيكتاش وأندية أخرى تريد اللاعب

قال عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي إن أندية عديدة مهتمة بالحصول على الأخير.

محمد مجدي أفشة النادي : الأهلي

وصرح إسماعيل اليوم الجمعة عبر إذاعة الشباب والرياضة "هناك أندية عديدة تحدثت معنا، لكن لا يوجد شيء رسمي".

وأضاف "هناك جالاتاسراي وبشيكتاش وفرق أخرى".

واستمر "عقد أفشة مع الأهلي ممتد لـ2024، طبيعي أن تكون هناك مفاوضات للتمديد مع النادي".

وأتم "شوقي غريب (مدرب منتخب مصر الأولمبي) لم يتحدث معنا بشأن ضم اللاعب للأولمبياد، لكن علمنا أنه في القائمة الأولية".

وقال تقرير تركي في وقت سابق إن جالاتاسراي، الذي يلعب له المصري مصطفى محمد، مهتم بالحصول على خدمات أفشة (25 عاما).

ويلعب أفشة في الأهلي منذ 2019 بعدما انتقل للفريق قادما من بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة في 67 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب.