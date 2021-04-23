حكايات في الجول - أشرف توفيق.. أصغر مدرب في الدرجة الثانية الذي لم يمارس كرة القدم احترافيا

يتصدر بورتو السويس الصاعد حديثا للقسم الثاني مجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة بعد مرور 21 جولة.

ويقود بورتو السويس أصغر مدير فني في الدرجة الثانية بعمر 34 عاما ويرغب في تحقيق حلمه بالصعود إلى الدوري الممتاز.

أشرف توفيق المدير الفني لـ بورتو السويس، يحكي لـ FilGoal.com مشواره في عالم التدريب.

وقال أشرف توفيق لـ FIlGoal.com: "لم أمارس لعبة كرة القدم علي المستوي الاحترافي ولم أذهب لإختبارات الأندية، ومارست كرة القدم فقط في المدرسة والجامعة".

وأضاف "خريج تسويق في الجامعة الأمريكية، والتخصص مرتبط بعملي الاداري والفني في الرياضة".

وتابع "منذ 3 مواسم عينت مشرفا عاما علي الكرة وكنت دائما أشاهد كل التدريبات والمحاضرات بدون التدخل في عمل الجهاز الفني، وكان بورتو متصدرا للقسم الثالث وصعد مع المدير الفني رضا الفداوي ثم استمر في القسم الثاني ولم تكن النتائج جيدة ورحل الجهاز الفني قدت الفريق مؤقتا أثناء الدور التمهيدي لكأس مصر ونجحت في قيادة الفريق لدور 32 والخروج أمام الاتحاد السكندري".

وواصل "قررت الاستمرار في التجربة ورغم الأداء الجيد ولكن الفريق هبط للقسم الثالث فكان قراري هو التحدي والعمل على عودة الفريق مرة أخرى للقسم الثاني وقمت بالدراسة عبر الإنترنت من خلال إثقال موهبتي وقيادتي للفريق مع معايشات في إنجلترا وإسبانيا".

وتابع "إستعددنا للموسم الصعب في القسم الثالث ونافسنا مع بورفؤاد والنوبة بالسويس مع استمرار الفريق على استاد الجيش بالسويس وااستمرار عناصر مميزة كانت معنا في الدرجة الثانية وبيع بعض العناصر".

وأضاف "مررنا بموسم طويل ولكن حققنا الصعود للقسم الثاني واستمر معظم العناصر التي حققت الصعود وعقدنا مؤتمرا صحفيا للصفقات الجديدة وصرحت بنيتي في الصعود".

الموسم الحالي

"يوجد حوالي 9 عناصر في التشكيل الأساسي من القسم الثالث وعقود اللاعبين لا تتجاوز 150 ألف جنية".

"بدأنا الموسم بثلاثة تعادلات لكن حققنا نتائج جيدة لأن البداية كانت مع أندية قوية مثل منتخب السويس وزد والداخلية ثم حققنا الفوز على جمهورية شبين ثم تعادلنا مع الزرقا وحققنا انتصارات متتالية وتعثرنا في فترة ولكن استطعنا العودة سريعا للصدارة بفارق نقطة عن الترسانة والداخلية في مجموعة تعد الأقوي في المنافسة".

"طرق اللعب مختلفة ولكن الطريقة التي تخدم عناصرك هي الطريقة الصحيحة وملاعب مجموعة القاهرة لا تؤثر علي طريقتي لأنها ملاعب جيدة ومعظم العناصر المميزة كانت معنا من القسم الثالث ولم نتعاقد مع صفقات في يناير لأننا لسنا في حاجة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لاعب جيد سيتركه ناديه واللاعب الجيد يتطلب شراءه بمقابل كبير".

"أنا أصغر مدير فني في القسم الثاني بعمر 34 عاما واامتلك طموح كبير من أجل الصعود للدوري الممتاز وربما أقود فريق آخر فيما بعد".

"عندما أشاهد الدوري الإنجليزي لا أركز علي مانشستر يونايتد أو ليفربول ولكن تركيزي علي الأندية الضعيفة وطرق تعاملها مع الأندية القوية".

"يورجن كلوب مدرب مؤثر لي لأنه صانع ومطور للنجوم وهذا هو المدرب المثالي لأن هناك أندية تصنع المجد للمدربين".

"العالم ينظر لإجتهاد المدربين وهناك مدربين لم يمارسوا كرة القدم وصنعوا مجد كروي".