انضمام حسين السيد وأحمد مصطفى لمعسكر الإسماعيلي

استدعى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي اللاعبين حسين السيد وأحمد مصطفى للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com باستدعاء السيد بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا، ولا يزال اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويجري تدريبات تأهيلية.

ويجري أحمد مصطفى تدريبات تأهيلية أيضا بسبب إصابته بتمزق عضلي.

وبالنسبة للمصابين الآخرين باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، يجري الثنائي تدريبات تأهيلية غير منتظمة في إطار خطة العلاج.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الإنتاج الحربي في 1 مايو في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز 17 في ترتيب البطولة ورصيده 14 نقطة.