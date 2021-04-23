أليانز أرينا يستضيف 4 مباريات في يورو 2020

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني استضافة ملعبه أليانز أرينا 4 مباريات في يورو 2020 والمقرر إقامتها الصيف المقبل.

ووفقا لبيان النادي البافاري فأن ملعب أليانز أرينا سيستضيف 4 مباريات وكل مباراة تشهد حضور 14500 مشجع.

وقال كارل هاينز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي للبايرن عبر الموقع الرسمي: "أنا سعيد باستضافة أليانز أرينا لعدد من مباريات بطولة الأمم الأوروبية. أود أن أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي ورئيسه أليكساندر تشيفيرين، ورئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر على الإسهامات التي قدمها".

وأضاف "جميعنا نريد أن تقام المباريات في أليانز أرينا بحضور الجماهير، ولكننا لطالما أكدنا ولازلنا نؤكد أن سلامة المشجعين تأتي في المقام الأول".

رسميًا: أليانتس أرينا يستضيف أربع مباريات في يورو 2020 🏟️ 🔗 https://t.co/8C5BadN12D pic.twitter.com/EEnq0TYIuQ — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 23, 2021

بينما قال يورجن موث، المدير الإداري لستاد أليانز أرينا: "نحن سعداء بتأكيد الاتحاد الأوروبي استضافة أليانز أرينا لثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية. التحضيرات تسير على قدم وساق".

وتابع "لن ندخر جهدا في سبيل خروج المباريات في أبهى حلة تنظيمية ممكنة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الألماني والسلطات المحلية في ميونيخ وجميع الشركاء الآخرين".

ويستضيف ملعب أليانز أرينا مباريات فرنسا والبرتغال والمجر في دور المجموعات، وأحد مباريات دور الـ 8.

ستحل مدينة إشبيلية الإسبانية في استضافة مباريات مدينة بلباو في يورو 2020، فيما ستقام مباريات مدينة دبلن الأيرلندية في سان بطرسبرج الروسية.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينتي بلباو ودبلن مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم بولندا وإسبانيا والسويد وسلوفاكيا.

وستقام 4 مباريات في إشبيلية بدلا من بلباو، فيما ستقام المباريات الـ 3 الأخرى التي كان مقررا إقامتها في إيرلندا على الأراضي الروسية.

بينما يستضيف ملعب ويمبلي في إنجلترا مباراة دور الـ 16 والتي كان مقررا إقامتها في دبلن.

وصار عدد المدن المقرر استضافتها للبطولة 11 بعد استبعاد دبلن.

وأصبحت المدن: أمستردام – باكو – بوخارست – بودابست – كوبنهاجن – جلاسكو – لندن – ميونيخ – روما – إشبيلية – سان بطرسبرج.