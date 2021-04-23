اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد

أعلن اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولة 18 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غدا السبت على استاد الإسكندرية في تمام التاسعة والنصف.

وطالب بيراميدز بتأجيل المباراة كونه عائد من زامبيا عقب خوض لقاء نكانا يوم الأربعاء الماضي في الكونفدرالية الإفريقية وتنتظره مواجهة آخرى مع نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وشدد الاتحاد في بيانه على "استحالة تأجيل أي مباراة في الدوري في ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم 30 سبتمبر المقبل".

وجاء بيان اتحاد الكرة:

"رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز".

"وأرسل بيراميدز خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي عاد من رحلة خارجية لزامبيا وخوض مباراة نكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرصا على اللاعبين من الإجهاد الشديد بسبب السفر وطول الرحلة وخوض مباراتين متلاحقتين في الكونفدرالية والدوري خلال 48 ساعة فقط من العودة إلى القاهرة".

"وأكد اتحاد الكرة في رده أنه يستحيل تأجيل أي مباراة في الدوري في ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم 30 سبتمبر المقبل، وأي تأجيل للمباريات سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية، خاصة في ظل ضغط اللقاءات لجميع الأندية للانتهاء من الدوري في الموعد المحدد".

"كانت جلسة قد جمعت اتحاد الكرة مع الأندية الممثلة لمصر في بطولات أفريقيا، تم خلالها التأكيد على مراعاتها في وضع مواعيد جدول الدوري ومباريات كأس مصر، إلا أن الاتحاد وجد نفسه في أزمة بسبب ضغط المواعيد وضرورة انتهاء الموسم بنهاية شهر سبتمبر مع مواصلة بيراميدز والأهلي لمشوارهما في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال".

"وبرر اتحاد الكرة رفضه طلب تأجيل مباراة الاتحاد على أن الإصرار على استكمال الموسم الماضي الذي توقف لأكثر من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا تدفع جميع الأندية ثمنه حاليا، وبالأخص الأندية الكبيرة المشاركة في بطولات أفريقيا، ولابد من التحمل لإنهاء الموسم الحالي في موعده".

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وكان بيراميدز قد تفوق على نكانا بهدف دون مقابل وحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.