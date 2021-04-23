كرة طائرة - الزمالك يتفوق على بطل كينيا ويحجز مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا

تفوق الزمالك على هيئة المواني الكيني بنتيجة 3-1 في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي لملاقاة السويحلي اللييي يوم الأحد المقبل.

وتفوق الزمالك في الأشواط بنتيجة: 25-13 و22-25 و25-16 و25-13.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف - مصطفى دبشة - أحمد ضياء - أحمد عبد العال "درونكة" - محمد رضا - أشرف اللقاني - أحمد فتحي - رضا هيكل - هشام يسري - رشاد شبل - محمد مؤة - محمد مجدي - محمد محسن – ستيف هانت.

يذكر أن الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية في كرة الطائرة في 5 مناسبات، آخرهم عام 2012.