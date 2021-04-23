خانة اليك – رضا سيكا يحكي لـ في الجول عن اشتباك التوأم مع عبد الحليم علي في القمة

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 14:46

كتب : أحمد شاكر

حسام حسن وإبراهيم حسن في أول تدريبات الاتحاد السكندري

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

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والآن يكشف رضا سيكا مدافع الإسماعيلي والزمالك السابق قصة اشتباك التوأم حسام وإبراهيم حسن مع عبد الحليم علي خلال لقاء القمة الذي انتهى بفوز الأهلي 6-1.

وقال رضا سيكا لـFilGoal.com: "بين شوطي المباراة قال عبد الحليم علي كلمة تجاوز فيها في حق حسام حسن ولكنه لم يكن يدري أن حسام وإبراهيم في الغرفة وسمعاه".

وتابع "اشتبك حسام وإبراهيم مع عبد الحليم وقام الجميع للفصل بينهم".

وواصل "في اليوم التالي حكيت ما حدث في أحد القنوات وفي ذلك الوقت قرر الزمالك توقيع عقوبة علي رغم عدم توقيع أي عقوبة على التوأم أو عبد الحليم علي".

إلى هنا انتهت قصة رضا سيكا ووجه سؤاله إلى عبد الواحد السيد وما هي قصة رقم 16 في الزمالك بينهما؟

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.

حسام حسن إبراهيم حسن رضا سيكا خانة اليك الزمالك عبد الحليم علي
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