مؤتمر زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال سخيف.. والحكم سيقوم بدوره المعتاد أمام تشيلسي

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أن استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا يعد أمرا سخيفا.

وكذلك تحدث عن عودة المصابين وأوضح استعادة خدمات إدين هازارد أمام ريال بيتيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عن مواجهة الغد: "تعافينا بشكل جيد، والآن سنواجه فريق جيد للغاية ويلعب جيدا، لكننا مستعدون لخوض مباراة كبيرة، ونعرف الموقف، سنخوض مباريات صعبة وعلينا اللعب في هذا المستوى".

وأضاف عن عودة اللاعبين "كروس لن يكون متاحا، لوكا مودريتش سيعود، وكذلك إدين هازارد سيكون في قائمة الفريق".

وعن سيرخيو راموس قال: "أنا سعيد به وأريده دائما أن يظل معنا".

وواصل عن فيرلاند ميندي "آمل أن يكون متاحا يوم الثلاثاء، إنها مسألة أيام وقريبا سيكون معنا".

وردا على إمكانية الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا: "لدينا الحق المشاركة بدوري أبطال أوروبا، إنه أمر سخيف، ونحن مستعدون لذلك".

وهل يقلق من الأداء التحكيمي في مواجهة تشيلسي: "لا، سنستعد للمباراة، اعتقد أن هناك الكثير الذي قيل وسنخوض المباراة لأن لدينا حق اللعب، والحكم سيقوم بدوره كالمعتاد".

وبسؤاله هل أزعجته قمصان قادش قبل المواجهة الماضية قال: "لم يزعجنا ما فعله قادش، فليفعل كل فريق ما يريد، أي أحد آخر".

وواصل عن مستقبله مع الملكي "لا أعرف ماذا سيحدث في الأشهر المقبلة، أنظر يوما تلو الآخر، سنتحدث عن المستقبل وسنرى ماذا سيحدث".

وتابع عن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس النادي "نتحدث بين الحين والآخر، يأتي لرؤية الفريق ولا شيء تغير، ما يريده منا هو التركيز على مباراة الغد".

وأتم عن إفلاس نادي بوردو الفرنسي والذي شهد انطلاقة زيزو للملاعب الأوروبية: "في الجقيقة هو موقف ليس سهلا، الموقف معقد لأنه غير مُرتب، هذا النادي قدم لي الكثير، تحدثت مع إناس من بوردو وآمل أن تسير الأمور على ما يرام، دعمي للنادي الذي أحمله في قلبي".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث.