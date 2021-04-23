مؤتمر زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال سخيف.. والحكم سيقوم بدوره المعتاد أمام تشيلسي

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان أمام ريال بيتيس

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أن استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا يعد أمرا سخيفا.

وكذلك تحدث عن عودة المصابين وأوضح استعادة خدمات إدين هازارد أمام ريال بيتيس في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عن مواجهة الغد: "تعافينا بشكل جيد، والآن سنواجه فريق جيد للغاية ويلعب جيدا، لكننا مستعدون لخوض مباراة كبيرة، ونعرف الموقف، سنخوض مباريات صعبة وعلينا اللعب في هذا المستوى".

أخبار متعلقة
يويفا يعلن لا عقوبات أو استبعاد لأي من "دستة الأشرار" في البطولة الأوروبية "سوف نتعلم من هذا".. ممول دوري السوبر الأوروبي يأسف على دعم الفكرة عبد الحفيظ: هذه أكبر غرامة وقعتها على لاعب في الأهلي.. وطارق حامد لو رحل عن الزمالك سُيحدث خللا إشبيلية وسان بطرسبرج تستضيفان مباريات المجموعة الخامسة لـ يورو 2020

وأضاف عن عودة اللاعبين "كروس لن يكون متاحا، لوكا مودريتش سيعود، وكذلك إدين هازارد سيكون في قائمة الفريق".

وعن سيرخيو راموس قال: "أنا سعيد به وأريده دائما أن يظل معنا".

وواصل عن فيرلاند ميندي "آمل أن يكون متاحا يوم الثلاثاء، إنها مسألة أيام وقريبا سيكون معنا".

وردا على إمكانية الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا: "لدينا الحق المشاركة بدوري أبطال أوروبا، إنه أمر سخيف، ونحن مستعدون لذلك".

وهل يقلق من الأداء التحكيمي في مواجهة تشيلسي: "لا، سنستعد للمباراة، اعتقد أن هناك الكثير الذي قيل وسنخوض المباراة لأن لدينا حق اللعب، والحكم سيقوم بدوره كالمعتاد".

وبسؤاله هل أزعجته قمصان قادش قبل المواجهة الماضية قال: "لم يزعجنا ما فعله قادش، فليفعل كل فريق ما يريد، أي أحد آخر".

وواصل عن مستقبله مع الملكي "لا أعرف ماذا سيحدث في الأشهر المقبلة، أنظر يوما تلو الآخر، سنتحدث عن المستقبل وسنرى ماذا سيحدث".

وتابع عن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس النادي "نتحدث بين الحين والآخر، يأتي لرؤية الفريق ولا شيء تغير، ما يريده منا هو التركيز على مباراة الغد".

وأتم عن إفلاس نادي بوردو الفرنسي والذي شهد انطلاقة زيزو للملاعب الأوروبية: "في الجقيقة هو موقف ليس سهلا، الموقف معقد لأنه غير مُرتب، هذا النادي قدم لي الكثير، تحدثت مع إناس من بوردو وآمل أن تسير الأمور على ما يرام، دعمي للنادي الذي أحمله في قلبي".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

مؤتمر زيدان زين الدين زيدان ريال مدريد ريال بيتيس
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يتفوق على بطل كينيا ويحجز مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا 21 دقيقة | رياضات أخرى
خانة اليك – رضا سيكا يحكي لـ في الجول عن اشتباك التوأم مع عبد الحليم علي في القمة 26 دقيقة | حكايات في الجول
مؤتمر زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال سخيف.. والحكم سيقوم بدوره المعتاد أمام تشيلسي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
يويفا يعلن لا عقوبات أو استبعاد لأي من "دستة الأشرار" في البطولة الأوروبية ساعة | دوري أبطال أوروبا
"سوف نتعلم من هذا".. ممول دوري السوبر الأوروبي يأسف على دعم الفكرة ساعة | أوروبا
إشبيلية وسان بطرسبرج تستضيفان مباريات المجموعة الخامسة لـ يورو 2020 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: هذه أكبر غرامة وقعتها على لاعب في الأهلي.. وطارق حامد لو رحل عن الزمالك سُيحدث خللا 2 ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو مغرم بالعودة لـ مانشستر يونايتد ومستعد لتخفيض راتبه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك