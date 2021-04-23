يويفا يعلن لا عقوبات أو استبعاد لأي من "دستة الأشرار" في البطولة الأوروبية

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عدم توقيع أي عقوبات أو استبعاد أي من الفرق المشاركة في فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي من المسابقات الأوروبية للموسم الجاري.

واجتمع اليوم الجمعة المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونشر يويفا بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي جاء فيه "تم إطلاع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على آخر التطورات فيما يتعلق بما يُسمى دوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك الخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي والخطوات التي يفكر في اتخاذها".

أخبار متعلقة
"سوف نتعلم من هذا".. ممول دوري السوبر الأوروبي يأسف على دعم الفكرة إشبيلية وسان بطرسبرج تستضيفان مباريات المجموعة الخامسة لـ يورو 2020 لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو مغرم بالعودة لـ مانشستر يونايتد ومستعد لتخفيض راتبه

وكانت بعض الصحف الإسبانية ذكرت أن هناك احتمالية لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا في ظل أن رئيسه فلورنتينو بيريز هو المتزعم لفكرة دوري السوبر الأوروبي.

ولم ينسحب ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من البطولة الجديدة فيما انسحب التسعة أندية الأخرى وهم مانشستر يونايتد وسيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنام وأتليتكو مدريد وميلان وإنتر.

ولم يتبق في البطولات الأوروبية من الـ12 ناديا سوى ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

وسيلتقي ريال مدريد مع تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يواجه مانشستر يونايتد منافسه روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وأرسنال يلتقي فياريال في الوقت ذاته.

دوري السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: دوري السوبر الأوروبي؟ قلت إنهم يمزحون.. والثقافة الرياضية في أوروبا تختلف عن أمريكا 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عواد لـ في الجول: ما حدث معي إهانة.. طلبت الرحيل عن الزمالك 28 دقيقة | مصر
مؤتمر سولشاير: دوري السوبر الأوروبي لم يعجبني.. أحب شعور الخوف من الفشل 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الزمالك يتفوق على بطل كينيا ويحجز مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا 58 دقيقة | رياضات أخرى
خانة اليك – رضا سيكا يحكي لـ في الجول عن اشتباك التوأم مع عبد الحليم علي في القمة ساعة | حكايات في الجول
مؤتمر زيدان: استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال سخيف.. والحكم سيقوم بدوره المعتاد أمام تشيلسي ساعة | الدوري الإسباني
يويفا يعلن لا عقوبات أو استبعاد لأي من "دستة الأشرار" في البطولة الأوروبية ساعة | دوري أبطال أوروبا
"سوف نتعلم من هذا".. ممول دوري السوبر الأوروبي يأسف على دعم الفكرة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك