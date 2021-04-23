يويفا يعلن لا عقوبات أو استبعاد لأي من "دستة الأشرار" في البطولة الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عدم توقيع أي عقوبات أو استبعاد أي من الفرق المشاركة في فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي من المسابقات الأوروبية للموسم الجاري.

واجتمع اليوم الجمعة المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونشر يويفا بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي جاء فيه "تم إطلاع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على آخر التطورات فيما يتعلق بما يُسمى دوري السوبر الأوروبي، بما في ذلك الخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي والخطوات التي يفكر في اتخاذها".

وكانت بعض الصحف الإسبانية ذكرت أن هناك احتمالية لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا في ظل أن رئيسه فلورنتينو بيريز هو المتزعم لفكرة دوري السوبر الأوروبي.

ولم ينسحب ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من البطولة الجديدة فيما انسحب التسعة أندية الأخرى وهم مانشستر يونايتد وسيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنام وأتليتكو مدريد وميلان وإنتر.

ولم يتبق في البطولات الأوروبية من الـ12 ناديا سوى ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

وسيلتقي ريال مدريد مع تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يواجه مانشستر يونايتد منافسه روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وأرسنال يلتقي فياريال في الوقت ذاته.