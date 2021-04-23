إشبيلية وسان بطرسبرج تستضيفان مباريات المجموعة الخامسة لـ يورو 2020

ستحل مدينة إشبيلية الإسبانية في استضافة مباريات مدينة بلباو في يورو 2020، فيما ستقام مباريات مدينة دبلن الأيرلندية في سان بطرسبرج الروسية.

زيبينجو بونيك نائب رئيس الاتحاد الأوروبي أعلن أن مدينتي إشبيلية وسان بطرسبرج سيستضيفان مباريات يورو 2020.

وكانت 9 مدن قد أعلنت استضافة نهائيات يورو 2020 في الصيف المقبل بـ 25% من سعة الملاعب وهي أقل نسبة سعة وافق عليها "يويفا".

وقال بونيك عبر حسابه على "تويتر": "رسميا، إشبيلية وسان بطرسبرج، هنا عمل ينقصنا، ونبدأ من جديد بكل شيء".

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! 🇵🇱⚽️🇵🇱 Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka⚽️🇵🇱 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

وكان من المقرر أن تستضيف مدينتي بلباو ودبلن مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم بولندا وإسبانيا والسويد وسلوفاكيا.

وستقام 4 مباريات في إشبيلية بدلا من بلباو، فيما ستقام المباريات الـ 3 الأخرى التي كان مقررا إقامتها في إيرلندا على الأراضي الروسية.

بينما يستضيف ملعب ويمبلي في إنجلترا مباراة دور الـ 16 والتي كان مقررا إقامتها في دبلن.

وصار عدد المدن المقرر استضافتها للبطولة 11 بعد استبعاد دبلن.

وأصبحت المدن: أمستردام – باكو – بوخارست – بودابست – كوبنهاجن – جلاسكو – لندن – ميونيخ – روما – إشبيلية – سان بطرسبرج.

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وتعد مدينة ميونيخ الألمانية ضمن المدن المهددة بالاستبعاد من استضافة نهائيات يورو 2020.