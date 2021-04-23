عبد الحفيظ: هذه أكبر غرامة وقعتها على لاعب في الأهلي.. وطارق حامد لو رحل عن الزمالك سُيحدث خللا

ما هي أكبر عقوبة وقعها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على لاعب في الفريق الأحمر؟

أجاب عبد الحفيظ في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أكبر غرامة في حياتي كلها كانت تلك التي وقعتها على كهربا بخصم مليون جنيه منه".

وواصل "في اليوم التالي لا نفكر فيما حدث، الموقف حدث واتخذنا رد الفعل ونتعامل بشكل طبيعي لأننا في عالم احترافي وهذا هو العمل".

وبسؤاله عن هل لم يشعر بالحزن من توقيع تلك العقوبة قال: "بالعكس أنا أنتظر من كهربا مثلما أنتظر الكثير من لاعبي الأهلي".

وواصل "يجب أن تكون هناك مساحات في العمل ولا أقول إنها عبارة عن عشم ولكن هناك رصيد بيننا رصيد أدبي ومعنوي أن أكون إلى جانبك في بعض الأمور وعندما أحتاجك يظهر هذا الرصيد".

وشدد "لو هناك بعض الأشخاص يفضلون مصلحتهم الشخصية عن مصلحة العمل أو المؤسسة التي نعمل بها يبقى هناك خلل لديك وليس لدي".

وأضاف "أي لاعب ذكي جدا ولو أخطأ فيجب أن تكون العقوبة مباشرة لأنه لو لم يحدث ذلك فلن يشعر اللاعب بقوتك".

وبسؤاله هل أنت من وقعت بنفسك غرامة المليون جنيه على كهربا أجاب "نعم بالطبع".

وعن فكرة العقوبات في الأهلي قال: "هذه لائحة يوقع عليها الجميع مع بداية كل موسم ونعمل على تطويرها لأن الكرة تتطور".

وبسؤاله عن أصعب مباراة حُبست فيها الأنفاس قال: "أعتقد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، فأنا من طبعي لست عصبيا وأحب التفكير ولكن لم يكن يوما سهلا".

وعن لاعب في الزمالك هو مُعجب به أجاب "لو سألتني عن لاعب في الزمالك لو رحل عن الفريق سيحدث له خلل سأختار لاعب بقوة طارق حامد فهو سيؤثر جدا جدا".