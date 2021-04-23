الزمالك يوجه الدعوة لمالك شيفيلد لزيارة النادي

حرص إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك على توجيه الدعوة للأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي الأسبق ومالك شيفيلد يونايتد الحالي على زيارة النادي.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك فإن إبراهيم عبد الله أكد لبن مساعد أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت.

وأكد إبراهيم عبد الله أن الدعوة مفتوحة كذلك لحضور مباراة للزمالك أو حضور نهائي كأس مصر لكرة اليد حال تأهل الفريق له.

وعبر الأمير عبد الله بن مساعد عن سعادته بتلك الدعوة خاصة أنها تأتي من النادي الذي يشجعه على مدار أكثر من 30 عاما واعدا بتلبيتها حال تحسن ظروف السفر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان الأمير عبد الله بن مساعد تحدث في وقت سابق عن انتمائه للزمالك منذ ما يقرب من 30 عاما.