مواعيد مباريات الجمعة 23 أبريل 2021.. كأس مصر ودوري إنجليزي

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو أسوان بالهدف القاتل في شباك إنبي

يستضيف أسوان على ملعب بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف ضيفه الجونة في إطار مباريات الـ 16 من كأس مصر، وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

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وفي التاسعة مساءً وعلى ملعب الإمارات يحل إيفرتون ضيفا على أرسنال في افتتاح الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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وفي التوقيت ذاته يلعب أولمبيك مرسيليا مع ريمس ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الفرنسي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

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مواعيد المباريات
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