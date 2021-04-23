مواعيد مباريات الجمعة 23 أبريل 2021.. كأس مصر ودوري إنجليزي
الجمعة، 23 أبريل 2021 - 10:19
كتب : FilGoal
يستضيف أسوان على ملعب بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف ضيفه الجونة في إطار مباريات الـ 16 من كأس مصر، وتذاع على أون تايم سبورتس 1.
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وفي التاسعة مساءً وعلى ملعب الإمارات يحل إيفرتون ضيفا على أرسنال في افتتاح الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.
وفي التوقيت ذاته يلعب أولمبيك مرسيليا مع ريمس ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الفرنسي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.
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