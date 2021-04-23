مواعيد مباريات الجمعة 23 أبريل 2021.. كأس مصر ودوري إنجليزي

يستضيف أسوان على ملعب بتروسبورت في تمام التاسعة والنصف ضيفه الجونة في إطار مباريات الـ 16 من كأس مصر، وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

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وفي التاسعة مساءً وعلى ملعب الإمارات يحل إيفرتون ضيفا على أرسنال في افتتاح الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي التوقيت ذاته يلعب أولمبيك مرسيليا مع ريمس ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الفرنسي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

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