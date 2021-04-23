كومان: رد فعلي كان مبالغا فيه مع مينجيزا.. ميسي قد يفقد تركيزه ولكن

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 01:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - خيتافي

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن رد فعله كان مبالغا فيه بعد ما حدث مع أوسكار مينجيزا لاعب الفريق مُشيدا بقدرات ليونيل ميسي نجم الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على خيتافي بنتيجة 5-2 في الجولة 31 للدوري الإسباني.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي بعد مباراة خيتافي: "كانت نتيجة جيدة. لعبنا جيدا في الشوط الأول لكننا كنا مُشتتين في الشوط الثاني، وجعلنا المباراة صعبة بلا داع".

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وتابع "حين يحدث هذا فإن المباراة تكون معقدة وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه المباريات".

وعن لقطته مع أوسكار مينجيزا مدافع الفريق، قال: "كنت مبالغا، فهو يمر بموسم رائع، لكن حين تكون لاعبا لبرشلونة فعليك أن تكون في قمة تركيزك بكل مباراة".

وأضاف "تغييره لم يكن بسبب غضبي، كان لكي يلعب فرينكي (دي يونج) على اليمين ويحصل صامويل أومتيتي على دقائق، فلقد تحدثت معه ولا يوجد أي مشكلة".

وأكمل "أتفهم ما حدث في الشوط الثاني، خيتافي لم يضغط علينا لذلك فقدنا تركيزنا في الشق الدفاعي ومع احتساب ركلة جزاء أصبحت الأمور أكثر تعقيدا".

وحول قرار ليونيل ميسي بترك ركلة الجزاء لأنطوان جريزمان ليسجل منها الهدف الخامس، صرح "القرار كان يرجع له وهو عظيم للغاية".

وواصل "قد يفقد تركيزه للحظات لكنك لا تلاحظ ذلك فهو الأفضل وأتمنى أن يستمر معنا لسنوات عديدة"

وتحول للإشادة بسيرجيو بوسكيتس، وقال: "هو لاعب ذكي للغاية ومهم للفريق بسبب تمركزه في الملعب، وحين نلعب بـ3 لاعبين في الخلف فهو يساعدنا بسبب جودته".

وعن عناصر الفريق الهجومية، قال: "لدينا نقص في المراكز الهجومية وأتمنى أن يكون عثمان دبيملي متاحا بنهاية الأسبوع، أما مارتن برايثوايت فلن يكون متاحا".

وأتم عن مواجهة فياريال المقبلة "هم فريق قوي للغاية ويصارعون للتأهل للدوري الأوروبي لكن كل مباراة صعبة".

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