محمد طلعت: لم أبصق على لاعبي الزمالك.. وهذا معنى إشارتي لبنشرقي

أكد محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي أنه لم يبصق على لاعبي الزمالك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين موضحا معنى إشارته لأشرف بنشرقي.

وطُرد محمد طلعت بعد استبداله ضد الزمالك بعد مشادة حدثت بينه وبين بنشرقي.

وقال محمد طلعت لقناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "ما حدث كان به سوء تفاهم".

وواصل "أشرف بنشرقي سخر مني ومن نادي الإنتاج الحربي وهذا لا يصح".

وأوضح "إشارتي لم تكن للزمالك ولكن كانت لبنشرقي وكنت أقول له: (أنت كده صغير)".

وشدد "نادي الزمالك كبير وأنا أحترمه للغاية".

وتابع "أقسم بالله أنني لم أبصق على أي من لاعبي الزمالك، كنت أبصق على الأرض بسبب غضبي مما حدث".

واستمر "تحدثت مع أسامة نبيه واعتذرت له فهو بمثابة أخي الكبير".

وأتم "أعتذر عما بدر مني أثناء اللقاء".