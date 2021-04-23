كشري: ما حدث معنا من الحكم ضد الزمالك كان غريبا.. لم نستحق الهزيمة

انتقد أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي أمين عمر حكام مباراة فريقه ضد الزمالك مؤكدا أنه لم يجعلهم يحصلون على حقوقهم في اللقاء.

وخسر الإنتاج من الزمالك يوم الخميس بهدفين دون رد في الجولة 16 من الدوري في ملعب السلام.

وقال كشري عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كنا نقول للحكم انظر لتقنية الفيديو ونحصل على إنذارات للاعتراض، والفريق الآخر يقول نفس المطلب ولا يحدث لهم أي شيء".

وتابع "حتى توزيع الإنذارات طوال المباراة كان على حسابنا، الناس يجب أن تعرف أن الإنتاج الحربي نادي كبير".

وشدد "لم نرد سوى الحصول على حقنا فقط، مصطفى البدري انفرد والكرة لمست يد محمد عبد الغني ولم يحدث أي شيء، والأجواء ككل كانت غريبة".

وشدد "لم نستحق الهزيمة ولنا فرص أكبر في المباراة ولكن أخطائنا هى ما تسببت في الخسارة".

وعن اشتباك محمد طلعت لاعب الفريق مع مقاعد البدلاء للزمالك قال كشري: "من المفترض ألا يكون له انتباه مع الفريق الآخر وسوف نعاقبه".