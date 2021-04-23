خالد مهدي: اعتذرت لجهاز الزمالك عما فعله محمد طلعت.. وسنحاسب اللاعب

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

محمد طلعت - المقاولون - الأهلي

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي على أنه اعتذر للجهاز الفني لنادي الزمالك عما بدر من محمد طلعت مهاجم الفريق.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.

وقال خالد مهدي لإذاعة الشباب والرياضة عن ما فعله محمد طلعت: "اعتذرت لجهاز الزمالك في الملعب، وسنحاسب اللاعب لأنه من غير المقبول أن نخسر لاعبا في هذا التوقيت".

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وأضاف "كانت مشادة كلامية بينه وبين أشرف بنشرقي وتبادلا السباب".

وأوضح "كما تقبل بنشرقي الاعتذار، وانهينا المشكلة في الملعب".

وعن نتيجة المباراة، صرح "خسرنا بأخطاء فردية ولكن قدمنا مباراة جيدة، مستوى الفريق يتحسن، والقادم أفضل".

وأتم "لا توجد مباراة سهلة، سنلعب ضد الإسماعيلي في الجولة المقبلة".

محمد طلعت الزمالك
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