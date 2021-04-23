أسامة نبيه: هذا سبب مشاركة أحداد بدلا من الجزيري.. ومحمد طلعت تجاوز ضدنا

كشف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك سبب مشاركة حميد أحداد في مواجهة الإنتاج الحربي بدلا من سيف الدين الجزيري.

وقال نبيه عبر إذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "حميد أحداد مستواه يتزايد، وجهده البدني يرتفع وهو ما ظهر في الهدف الثاني الذي سجله".

وواصل "ضغط المباريات يحتم علينا الدفع بأكبر عدد من اللاعبين".

وأضاف "دور فرجاني ساسي مؤثر في الملعب والجهد البدني بعد الطرد، هو ما يجعل يبدو للبعض أن مستوى ساسي غير مقنع".

وشدد المدرب العام للزمالك "كذلك لا ننسى أن مباراة القمة استهلكت جهدا بدنيا، اللاعبون ليسوا آلات، الأهم أن اللاعبين ينهون المباراة بدون معاناة من شد عضلي، كلنا رأينا محمد عبد الشافي خاض 95 دقيقة بكل قوة".

وعن الانتصار على الإنتاج بهدفين دون رد في الجولة 16 من الدوري قال: "فوز مهم جدا بعد الإخفاق في القمة".

وأضاف "ثلاث نقاط مهمة والعودة سريعا كانت مطلوبة وضرورية بعد الخسارة أمام الأهلي".

وتابع "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية بعد طرد محمد عبد الغني والإصرار على تحقيق الفوز".

وأكمل المدرب العام للزمالك "الفترة القادمة ستشهد تدويرا في التشكيل الأساسي، اللعب كل 3 أيام "مهلكة" لكل الفرق وليس الزمالك فقط".

وأكد "من سيجهز أكبر عدد من اللاعبين سيبقى بقوة في المنافسة، وسيكون قادرا على تجاوز أي غيابات".

وعن الأزمة التي حدثت بينه وبين لاعب الإنتاج الحربي محمد طلعت قال: "تجاوز ضدنا، وبدأ الأمر بمناوشات كلامية بينه وبين لاعبي الدكة في الزمالك حتى تصرف بشكل غير لائق نال على أثره بطاقة حمراء وأتمنى ألا تتكرر هذه التصرفات".