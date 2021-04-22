كارتيرون يكشف ما قاله للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عما قاله للاعبي الزمالك عقب لقاء الأهلي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "قلت لهم بأننا إذا سجلنا ركلة الجزاء أمام الأهلي لما لامنا الجمهور وأننا كنا نستحق التعادل".

وأضاف "قلت لهم أيضا أنها ليست نهاية المسابقة وعلينا الاستمرار في تقديم أداء جيد. البطولة مازالت طويلة ومستمرون في المنافسة على اللقب".

المدرب الفرنسي أكمل "ترجمة كلماتي بعد مباراة الأهلي لم تكن موفقة خلال المؤتمر الصحفي. كنت أريد التعبير عن أننا كنا مضغوطين في بداية اللقاء، لكنني لم أتحدث عن المنافس، ولم أقل شيئا سيئا عن اللاعبين طبعا".

وعن العودة للزمالك من السعودية، قال كارتيرون "كما قلت سابقا، فإنني إذا أردت الأموال لاستمريت في السعودية في بداية موسم جديد وجيد، لكنني أرتبط بعاطفة مع الزمالك وجماهيره. وسنقاتل حتى نهاية الموسم على بطولتي الدوري وكأس مصر".

الزمالك فاز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المصري.