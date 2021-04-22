كارتيرون يكشف ما قاله للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي

الخميس، 22 أبريل 2021 - 23:57

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك - الأهلي

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عما قاله للاعبي الزمالك عقب لقاء الأهلي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "قلت لهم بأننا إذا سجلنا ركلة الجزاء أمام الأهلي لما لامنا الجمهور وأننا كنا نستحق التعادل".

وأضاف "قلت لهم أيضا أنها ليست نهاية المسابقة وعلينا الاستمرار في تقديم أداء جيد. البطولة مازالت طويلة ومستمرون في المنافسة على اللقب".

أخبار متعلقة
بمجهود يفي بالغرض.. الزمالك يهزم الإنتاج الحربي بثنائية تشكيل الزمالك – عودة أبو جبل.. عبد الشافي أساسي وأحداد يقود الهجوم أمام الإنتاج مراد صبري "بنزيمة الدرجة الثانية".. نجار ارتبط اسمه بـ الزمالك تشكيل الإنتاج الحربي – محمد طلعت وفييرا يقودان الهجوم أمام الزمالك

المدرب الفرنسي أكمل "ترجمة كلماتي بعد مباراة الأهلي لم تكن موفقة خلال المؤتمر الصحفي. كنت أريد التعبير عن أننا كنا مضغوطين في بداية اللقاء، لكنني لم أتحدث عن المنافس، ولم أقل شيئا سيئا عن اللاعبين طبعا".

وعن العودة للزمالك من السعودية، قال كارتيرون "كما قلت سابقا، فإنني إذا أردت الأموال لاستمريت في السعودية في بداية موسم جديد وجيد، لكنني أرتبط بعاطفة مع الزمالك وجماهيره. وسنقاتل حتى نهاية الموسم على بطولتي الدوري وكأس مصر".

الزمالك فاز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون يكشف ما قاله للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
بالسرعة القصوى نحو اللقب.. برشلونة يدهس خيتافي بخماسية 20 دقيقة | الدوري الإسباني
الذئاب تلتهم الغزلان.. المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة 24 دقيقة | الدوري المصري
أرييل هولان.. "تيد لاسو" الكرة اللاتينية 35 دقيقة | حكايات في الجول
بمجهود يفي بالغرض.. الزمالك يهزم الإنتاج الحربي بثنائية 48 دقيقة | الدوري المصري
مباراة الأهداف الجميلة.. نابولي يكتسح لاتسيو ويواصل سجله الإيجابي في ملعب مارادونا 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس يويفا ينتقد دوري السوبر الأوروبي: عليهم ألا يقدموا أفكار سخيفة.. والخليفي شخص صادق وعادل ساعة | أوروبا
ليستر يضرب وست بروميتش بثلاثية في 13 دقيقة ويبتعد عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك