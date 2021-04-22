بمجهود يفي بالغرض.. الزمالك يهزم الإنتاج الحربي بثنائية

وسع الزمالك الفارق في الصدارة مؤقتا بفوز سهل على الإنتاج الحربي رغم ضعف الأداء من الفريقين.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الأهلي WE السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.

سجل أشرف بنشرقي وحميد أحداد هدفا الزمالك في الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ36 في صدارة الترتيب من 16 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ30 نقطة من 13 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 12 نقطة في المركز الـ18 والأخير.

التشكيل

باتريس كارتيرون أجرى 7 تعديلات على تشكيل الزمالك عن لقاء القمة. فعاد محمد أبو جبل لحراسة المرمى، وقاد حميد أحداد الهجوم، فيما بدأ محمد عبد الشافي كظهير أيسر وتواجد أحمد سيد "زيزو" كأساسي على الرواق الأيسر وعبد الله جمعة كجناح أيمن.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة جدا بين الفريقين. عبد الله جمعة سدد في الدقيقة الثالثة، لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ20 تحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد واصطدمت بيد علي فتحي ظهير أيسر الإنتاج.

محمد معروف حكم المباراة لم يحتسب شيء في البداية، لكنه عاد لتقنية الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء للزمالك.

أشرف بنشرقي سجل ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول للزمالك.

وكاد الإنتاج الحربي يتعادل في الدقيقة الـ31 بعد عرضية من الجهة اليمنى، خرج محمد أبو جبل لكن فشل في الإمساك بالكرة، لتصل إلى محمد طلعت الذي حولها برأسية نحو المرمى، لكن محمود حمدي "الونش" أنقذ الكرة من على خط المرمى.

الزمالك يعود للضغط

عاد الزمالك للضغط مجددا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وكاد أحمد سيد "زيزو" يسجل الثاني في الدقيقة الـ39 نفذها واصطدمت بالحائط وغالطت أحمد يحيى، لكنها مرت فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ39 سجل حميد أحداد هدفا ثانيا للزمالك. عرضية من محمد عبد الشافي، أخطأ علي فتحي في إعادتها للحارس بصدره، ليقطعها أحداد ويسجل في المرمى.

الهدف هو الأول لـ حميد أحداد بقيمص الزمالك في فترته الثانية مع الفريق، والثاني له بشكل عام مع الزمالك.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت صعبة على الزمالك بعد خروج محمد عبد الغني مطرودا بالإنذار الثاني في الدقيقة الـ50.

باتريس كارتيرون اضطر لإجراء أولى التبديلات هنا في الدقيقة الـ54. شارك محمد عبد السلام بدلا من حمزة المثلوثي، ليعود أحمد سيد "زيزو" كظهير أيمن.

مشاركة هي الثالثة لـ محمد عبد السلام هذا الموسم بعد دقيقة أمام الاتحاد السكندري في الدوري، و10 دقائق أمام حرس الحدود في كأس مصر.

كارتيرون لجأ للدكة مجددا في الدقيقة الـ65 بدخول سيف الدين الجزيري وإسلام جابر بدلا من عبد الله جمعة وأشرف بنشرقي.

في المقابل رد أحمد كشري بدخول إبراهيم عبد الخالق في الدقيقة الـ66 بدلا من محمد فييرا.

محاولات الإنتاج الحربي كانت على استحياء، ومنها تصويبة لـ محمود البدري في الدقيقة الـ74 بجانب المرمى.

أحمد كشري آجرى تبديلان جديدان في الدقيقة الـ80 بدخول غنام محمد وعبد الرحمن شيكا بدلا من محمد طلعت ومحمد رمضان.

محمد طلعت اشتبك مع دكة الزمالك أثناء خروجه. هنا محمد معروف حكم اللقاء منح بطاقة صفراء لـ أسامة نبيه مدرب الزمالك، ثم عاد وطرد محمد طلعت رغم خروجه من الملعب.

وكاد البديل سيف الجزيري يسجل الثالث في الدقيقة الـ86 بعد كرة قطعها وانفرد من وسط الملعب، لكن الكرة طالت منه ليخرج أحمد يحيى وينقذ مرماه.

وكانت آخر تبديلات كارتيرون في الدقيقة الـ91 بدخول أحمد فتوح ومحمود عبد العزيز بدلا من حميد أحداد وفرجاني ساسي.

غنام محمد جرب التصويب أيضا في الدقيقة الـ93، لكن كالعادة بعيدة عن المرمى.

وكانت آخر المحاولات من كرة ثابتة لـ محمد بازوكا في الدقيقة الـ95، لكن أبو جبل تصدى لها بثبات، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ36 في صدارة الترتيب من 16 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ30 نقطة من 13 مباراة.