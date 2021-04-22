مباراة الأهداف الجميلة.. نابولي يكتسح لاتسيو ويواصل سجله الإيجابي في ملعب مارادونا

اكتسح نابولي ضيفه لاتسيو بنتيجة 5-2 في ختام الجولة 32 من الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

سجل للبارتينوبي: لورينزو إنسيني (هدفان) وماتيو بوليتانو ودريس ميرتينز وفيكتور أوسيمين، بينما سجل لنسور العاصمة تشيرو إيموبيلي وميلينكوفيتش سافيتش.

انتصار ثمين لـ نابولي ظل به الخامس برصيد 63 نقطة وقلص الفارق مع ميلان الثاني إلى 3 نقاط فقط.

بينما ظل لاتسيو سادسا برصيد 58 نقطة وله مباراة أقل.

فوز هو الأكبر لنابولي على لاتسيو منذ فوز الفريق الجنوب الإيطالي على النسور منذ الفوز بخماسية دون مقابل في سبتمبر 2015.

وواصل نابولي سلسلة نتائجه الإيجابية على أرضه منذ الخسارة أمام سبيزيا بهدفين مقابل هدف على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، والتي تعد الخسارة الوحيدة، خاض 12 مباراة فاز في 10 وتعادل في 2.

ومنذ خوض اللقاء الأول أمام ريال سوسيداد بعد تغيير اسم الملعب فاز نابولي في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 1.

بينما توقفت انتصارات لاتسيو المتتالية عند 4 فقط من الخسارة من بايرن ميونيخ، إذ فاز على أودينيزي وسبيزيا وفيرونا وبنيفنتو.

وصف المباراة

6 دقائق وتحصل نابولي على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو سددها القائد لورينزو إنسيني وافتتح التسجيل بكرة قوية في منتصف مرمى المخضرم بيبي رينا زميله السابق.

وبعد 6 دقائق سجل ماتيو بوليتانو هدف أصحاب الأرض الثاني بتسديدة قوية أرضية على يسار الحارس، لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 18 كاد خواكين كوريا مهاجم لاتسيو أن يقلص الفارق بتسديدة من خارج المنطقة لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

شوط أول انتهى بهدفين و5 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني أهدر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فرصة تقليص الفارق بتسديدة في يد أليكس ميريت في الدقيقة 52.

إنسيني سجل هدف نابولي الثالث والثاني له في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصة الزواية اليسرى.

ويعد قائد نابولي على بُعد هدف واحد من معادلة أفضل مواسمه التهديفية في الدوري الإيطالي، إذ سجل 17 هدفا الموسم الحالي، ويعد موسم 2016-17 الأفضل له برصيد 18 هدفا.

وعزز دريس ميرتينز النتيجة العريضة بتسديدة صاروخية مفاجآة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزواية اليسرى لرينا في الدقيقة 65.

وأصبح ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي، الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإيطالي برصيد 102 هدفا متساويا مع أنطونيو فوجاك بنفس الرصيد.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء قلص تشيرو إيموبيلي النتيجة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، لتصبح النتيجة 3-1.

وبعد 4 دقائق سجل ميلينكوفيتش هدف لاتسيو الثاني من ركلة ثابتة وأعاد الأمل للاتسيو في عودة.

وأجهض النيجيري فيكتور أوسيمين عودة لاتسيو في الدقيقة 80 من مرتدة سريعة بتسديدة صاروخية على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

دقائق قليلة لم تشهد الجديد ليسجل نابولي فوز ثاني أكثر انتصار له على ملعب مارادونا منذ اكتساح فيورنتينا بسداسية دون مقابل.