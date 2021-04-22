رئيس يويفا ينتقد دوري السوبر الأوروبي: عليهم ألا يقدموا أفكار سخيفة.. والخليفي شخص صادق وعادل

انتقد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة دوري السوبر الأوروبي بشدة، كما أشاد بـ ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان.

ونشرت شبكة "bein sports" مقاطع من حوار تشيفرين معها والذي سيبث كاملا يوم السبت المقبل.

وقال تشيفرين لقناة "bein sports" عن الدوري السوبر الأوروبي: "تشعر بأنك تعرض للخيانة وبالغضب".

وأضاف "حين ركزت في الأمر قلت لنفسي: من الأفضل أن تعرف من هو؟ كنت متأكدا في صباح يوم الأحد أننا (يويفا) سننتصر ولن نسمح بحدوث ذلك (دوري السوبر الأوروبي)".

وتابع "الآن تعرفت بشكل جيد على أصدقائنا وأصدقاء كرة القدم، من لهم صلة بالأندية الكبيرة الذين يحترمون القيم والتاريخ ويعرفون قيمة الشرف".

وشدد "أريد أن أشير إلى 3 أشخاص وهو جواكيم فاتسكي من بروسيا دورتموند وكارل هانز رومينيجيه رئيس بايرن ميونيخ وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الذي كان متواجدا في الوقت المناسب، وساندنا ولعب دورا هاما في نجاحنا فيما نطلق عليه حرب كرة القدم".

وانتقد مشروع دوري السوبر الأوروبي، وقال: "المشروع ليس منطقيا، وهو لا يصدق، لقد استهانوا بالجمعيات والحكومات والمشجعين، ولاعبي كرة القدم القدامى والحاليين، فهم يفكرون في المال وهذا أمر خاطئ".

وواصل "المشروع كان سيئا ولم يكن ليكون مسابقة هامة، لكن بالإضافة لذلك لقد استهانوا بقوة المجتمع، فكما قلت من قبل فإن كرة القدم هي لعبتنا جميعا ولقد تجاوزنا ذلك".

وأكمل "نحن هُنا وحين نرحل ستستمر كرة القدم، ما حدث خطأ كبير ولا أعتقد أن علينا الحديث بكثرة عنه، وعليهم أن يفهموا ما ارتكبوه وألا يحاولوا تقديم هذه الأفكار السخيفة".

وعاد ليشيد بناصر الخليفي "لقد أصبح رئيسا لجمعية الأندية الأوروبية وهذا قرار صائب، لأننا نحتاج لأن يشاركنا أشخاص يحبون ويفهمون كرة القدم".

وأتبع "هو شخصية قيادية وكل ما يهمنا أن نتعاون مع بعضنا كما هو الوضع الآن، وبالطبع سنجد حلولا لكرة القدم في المستقبل التي وجدت شخصا صادقا وعادلا ويعمل من أجل المجتمع".

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام وتشيلسي وأرسنال وليفربول قد قرروا إقامة دوري السوبر الأوروبي.

قبل أن تنسحب الأندية الإنجليزية أولا ثم ميلان وإنتر وأتليتكو مدريد ليتبقى فقط في البطولة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وتطرق للحديث عم وضع العمال الذين يقومون بأعمال بناء الملاعب في قطر استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، وقال: "أعتقد أن السلطات القطرية قامت بعمل جبار لكي تتحسن الوضعية (الخاصة بالعمال)".

وتابع "لقد زرت قطر في يناير الماضي ورأيت أن الوضع كان مذهلا، وأما مسرور بتنظيم لقاءا يجمع 55 اتحادا أوروبيا بالاتحاد القطري لكرة القدم".

وأتم :"سنقدم كل شيء لهم ونريهم الوضعية وعلينا أن نتبادل المعلومات قبل أن نديم أي شخص".