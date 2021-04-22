شوقي غريب: الشناوي وحجازي والنني ضمن قائمة 14 لاعبا فوق السن.. القرعة صعبة ولكن

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن وجود 14 لاعبا فوق السن مرشحين للانضمام لصفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام الأولمبياد في شهر يوليو المقبل ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتحدث شوقي غريب عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "قيدنا 14 لاعبا فوق السن ضمن قائمة تضم 80 لاعبا منهم أحمد حجازي وتريزيجيه الذي تأسفت لإصابته كثيرا".

وواصل "يتواجد أيضا محمد النشاوي ومحمد النني سعيا لسد المراكز التي تعاني من فراغ".

وأكمل "لدينا خمسة حراس مميزين يشاركون مع أنديتهم وجاهزون لأي فرصة".

وتابع "لكن لكي أستغل ميزة الثلاثة لاعبين فوق السن لا بد أن يحتاجهم الفريق بنسبة 100% والآن لدينا لاعب مصنف ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم لذا لا بد أن يكون في الحسابات".

وأكمل "أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد صلاح معنا".

وشدد شوقي غريب "صلاح نجم كبير ووجوده إضافة لنا وكل اللاعبين يريدون انضمامه، أؤكد ذلك دون حرج لقوة علاقتي بجميع اللاعبين".

وعن القرعة قال: "توقعنا الوقوع ضد منتخب قوي، نعم القرعة صعبة نسبيا ولكن على الكل وليس منتخب مصر في فقط ويجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

وشدد "لدينا هدف نتطلع إليه بصرف النظر عن المنافس ولطالما وقعنا ضد منتخبات ليست كبرى ولم نحق شيئا وفي كأس العالم للشباب 2001 لعبنا ضد منتخبات قوية مثل هولندا وأمريكا وباراجواي".

وعن الاستعدادات قال: "يتبقى 90 يوما على البطولة وهناك أكثر من عرض أمامنا لخوض مباريات ودية في شهر يونيو المقبل".

وأردف شوقي غريب "سنخوض أول معسكر من 30 مايو لـ15 يونيو، والثاني من 5 يوليو حتى موعد البطولة، وسنعلن عن المباريات الودية في شهر مايو المقبل وسنخوض المباريات في بلد قريبة من اليابان".

وعن مصير بطولة الدوري قال: "آخر ما تم الاتفاق عليه هو 5 يوليو وهناك اتفاق مسببق بأن الأندية تلعب مبارياتها دون لاعبي المنتخب الأولمبي، ولكنني لا أعرف مدى إمكانية تحقق ذلك".

وأردف "الأولمبياد تنتهي في 7 أغسطس لو وصلنا للمباراة النهائية وهناك فرق في فترات كثيرة لا تلعب في الدوري لمدة شهر".

وأضاف "أعلم أهمية اللاعبين لكل ناد ولكن قائمة كل ناد تضم 35 لاعبا والرؤية ستتضح بعد اختياري للقائمة لذا خلال هذه المدة يمكن أن يخوض كل فريق 3 أو 4 مباريات سواء مؤجلة أو في كأس مصر".

وتابع شوقي غريب حديثه "سنرسل قائمتنا للاتحاد الدولي تضم 50 لاعبا في 19 مايو المقبل وحاليا قائمتنا تضم 86 لاعبا".

وأتم "البعثة ستضم 22 لاعبا والقائمة تضم 18 لاعبا بالإضافة لـ4 لاعبين بينهم حارس مرمى يمكن الاستعانة بهم خلال البطولة بنظام الاستبدال تحسبا للإصابات أو فيروس كورونا".