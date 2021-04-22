استراحة في إسبانيا - برشلونة (3) (1) خيتافي.. نهاية شوط الأهداف الكوميدية

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره خيتافي في ملعب كامب نو بالجولة 32 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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نهاية الشوط الأول

ق.34 جوووووووووول ميسي يضيف الثالث بعد تسديدة منه اصطدمت بالقائم وتابعها في الشباك

ق.28 برشلونة يسجل هدفا ثانيا غريبا بواسطة المغربي سفيان شاكلة الذي مرر نحو شباكه الخالية مباشرةً أثناء خروج االحارس دافيد سوريا

ق.16 ميسي يتبادل الكرة مع ألبا ويسدد أعلى العارضة

ق.12 جووووووووول خيتافي يسجل التعادل بواسطة لونجليه بالخطأ في مرماه

ق.10 إصابة قوية لـ أوسكار مينجيزا بعد التحام مع تاكي كوبو

ق.8 جوووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية مذهلة من بوسكيتس

ق.4 ميسي يصيب العارضة بتسديدة رائعة

بداية المباراة

ممر شرفي من لاعبي خيتافي لـ برشلونة أبطال الكأس

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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