مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (1) خيتافي.. جوووووووول لونجليه في مرماه

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره خيتافي في ملعب كامب نو بالجولة 32 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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ق.16 ميسي يتبادل الكرة مع ألبا ويسدد أعلى العارضة

ق.12 جووووووووول خيتافي يسجل التعادل بواسطة لونجليه بالخطأ في مرماه

ق.10 إصابة قوية لـ أوسكار مينجيزا بعد التحام مع تاكي كوبو

ق.8 جوووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية مذهلة من بوسكيتس

ق.4 ميسي يصيب العارضة بتسديدة رائعة

بداية المباراة

ممر شرفي من لاعبي خيتافي لـ برشلونة أبطال الكأس

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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