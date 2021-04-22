انتهت في إسبانيا - برشلونة (5) (2) خيتافي.. انتصار مثير

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره خيتافي في ملعب كامب نو بالجولة 32 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

...

نهاية المباراة

ق.+93 جووووووووول جريزمان يسجل الخامس من ركلة جزاء

ق.+92 سفيان شاكلة يرتكب ركلة جزاء في حق جريزمان

ق.87 جوووووووووول أراوخو يسجل الرابع بضربة رأسية بعد ركنية رائعة من ميسي

ق.75 خروج مينجيزا ودخول صامويل أومتيتي

ق.69 جووووووووول أونال يسجل الثاني لـ خيتافي من ركلة جزاء

ق.68 ركلة جزاء لـ خيتافي بعد دهس أراوخو لقدم أونال، والـVAR ينبه الحكم

ق.64 دخول فرانسيسكو ترينكاو بدلا من سيرجي روبيرتو

ق.63 دخول إينيس أونال بدلا من آنخل

بداية الشوط الثاني

بوردالاس يدفع بالثلاثي كوفي وماورو أرامباري وسابت

كومان يقحم الثنائي الشاب إلايش موريبا ورونالد أراوخو بدلا من لونجليه وبيكيه

نهاية الشوط الأول

ق.34 جوووووووووول ميسي يضيف الثالث بعد تسديدة منه اصطدمت بالقائم وتابعها في الشباك

ق.28 برشلونة يسجل هدفا ثانيا غريبا بواسطة المغربي سفيان شاكلة الذي مرر نحو شباكه الخالية مباشرةً أثناء خروج االحارس دافيد سوريا

ق.16 ميسي يتبادل الكرة مع ألبا ويسدد أعلى العارضة

ق.12 جووووووووول خيتافي يسجل التعادل بواسطة لونجليه بالخطأ في مرماه

ق.10 إصابة قوية لـ أوسكار مينجيزا بعد التحام مع تاكي كوبو

ق.8 جوووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية مذهلة من بوسكيتس

ق.4 ميسي يصيب العارضة بتسديدة رائعة

بداية المباراة

ممر شرفي من لاعبي خيتافي لـ برشلونة أبطال الكأس

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون يكشف ما قاله للاعبي الزمالك بعد مباراة الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
بالسرعة القصوى نحو اللقب.. برشلونة يدهس خيتافي بخماسية 16 دقيقة | الدوري الإسباني
الذئاب تلتهم الغزلان.. المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة 20 دقيقة | الدوري المصري
أرييل هولان.. "تيد لاسو" الكرة اللاتينية 31 دقيقة | حكايات في الجول
بمجهود يفي بالغرض.. الزمالك يهزم الإنتاج الحربي بثنائية 44 دقيقة | الدوري المصري
مباراة الأهداف الجميلة.. نابولي يكتسح لاتسيو ويواصل سجله الإيجابي في ملعب مارادونا 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس يويفا ينتقد دوري السوبر الأوروبي: عليهم ألا يقدموا أفكار سخيفة.. والخليفي شخص صادق وعادل ساعة | أوروبا
ليستر يضرب وست بروميتش بثلاثية في 13 دقيقة ويبتعد عن تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك