انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(2) الزمالك.. فوز لـ الأبيض

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين

ق. 90 تبديلان أخيران بدخول فتوح ومحمود عبد العزيز بدلا من حميد أحداد وفرجاني ساسي.

محمد معروف يطرد محمد طلعت من اللقاء رغم خروجه من الملعب.

محمد طلعت يشتبك لفظيا مع دكة الزمالك أثناء خروجه.

ق. 79 عبد الرحمن شيكا وغنام محمد يشاركان بدلا من محمد طلعت ومحمد رمضان.

ق. 70 تصويبة من محمد رمضان فوق المرمى.

ق. 66 إبراهيم عبد الخالق يشارك بدلا من محمد فييرا.

ق. 64 إسلام جابر وسيف الدين الجزيري يشاركان بدلا من أشرف بنشرقي وعبد الله جمعة.

ق. 61 أووول الأول يضيع للإنتاج بعد عرضية من محمد رمضان، كاد يلمسها طلعت في المرمى لكن مرت أمامه.

ق. 54 محمد عبد السلام يشارك بدلا من حمزة المثلوثي بعد طرد عبد الغني.

ق. 50 طرد محمد عبد الغني بعد حصوله على الإنذار الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جووول ثاااني للزمالك. عرضية أحدثت دربكة في دفاع الإنتاج وأحداد قطعها وسجل في المرمى.

ق. 38 كرة ثابتة ينفذها زيزو فوق المرمى بقليل بعدما اصطدمت الكرة بالحائط وكاد يسجل الثاني.

ق. 30 عرضية تمر من محمد أبو جبل بغرابة ويقابلها محمد طلعت برأسية، لكن الونش ينقذ من على خط المرمى.

ق. 21 جووول أوول للزمالك. بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 20 ركلة جزااء للزمالك بعد لمسة يد على لاعب الإنتاج.

ق. 20 مطالبة بركلة جزاء للزمالك والعودة لتقنية الفيديو.

ق. 6 تصويبة سيئة من عبد الله جمعة.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
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