الحضري عن تعيينه مدربا في كليوباترا: سنجتهد مثلما كنا لاعبين

"خطوة رائعة وسنعمل بكل قوة" بتلك الكلمات علق عصام الحضري حارس مرمى منتخب التاريخي على تعيينه رسميا مدربا للحراس في نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "سأعود إلى مصر يوم الإثنين المقبل وأبدأ العمل يوم الثلاثاء وذلك بعد نهاية الدورة التدريبية التي أخضع لها حاليا".

ويتواجد الحضري في الإمارات لحضور دورة تدريبية للحصول على رخصة التدريب B تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك بعد حصوله على الرخصة C قبل فترة.

وواصل الحضري حديثه "سأحاول تطبيق ما استفدته من الدورات التدريبية والخبرات التي حصلت عليها خلال مسيرتي مع مختلف المدربين في تجربتي التدريبية الأولى".

وتابع "سأجتهد في التدريب مثلما اجتهدت في مسيرتي كلاعب".

وأتم الحضري حديثه "أشكر طارق أبو العينين وضياء السيد والجهاز الفني على ثقتهم واختياري وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن يكون النجاح حليفنا".

يذكر أن ضياء السيد سيكون هو المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا خلفا لهيثم شعبان الذي تمت إقالته.