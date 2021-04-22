من يصنع الهدف يُطرد.. روما يعرقل أتالانتا ويمنعه من الانفراد بالوصافة

عطل روما ضيفه أتالانتا في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي وتقاسما نقطة المباراة.

روسلان مالينفوسكي سجل هدف التقدم لأتالانتا، وسجل براين كريستانتي هدف روما.

وتعرض روبن جوسينس وإيبانيز للطرد بعدما صنع كلاهما هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وأوقف ذئاب العاصمة الإيطالية نيراتزوري بيرجامو بعد 6 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي.

فيما واصل روما نتائجه السلبية محليا بعدما حقق فوزا وحيدا في آخر 6 مباريات بالدوري الإيطالي، رغم الوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

ولا زال روما يبحث عن فوزه الأول على أتالانتا منذ أغسطس 2017، إذ خسر 4 وتعادل 3 مع نيراتزوري بيرجامو.

وفشل أتالانتا في خطف الوصافة بتعادله إذ ارتفع رصيده إلى 65 نقطة وارتقى للمركز الثالث بفارق نقطة عن ميلان الوصيف.

بينما ظل روما سابعا برصيد 55 نقطة مبتعدا بفارق 10 عن يوفنتوس رابع الترتيب.

وصف المباراة

وتقدم أتالانتا مبكرا في الدقيقة 26 عن طريق روسلان مالينوفسكي بعد عرضية متقنة من روبن جوسنيس.

روسلان يواصل تألقه منذ مارس الماضي، إذ شارك في 8 أهداف بتسجيل 3 وصناعة 5، متساويا مع جيسي لينجارد لاعب وسط وست هام الإنجليزي في الدوريات الخمسة الكبرى.

الظهير الألماني وضع أتالانتا في مأزق عقب تعرضه للطرد في الدقيقة 69 بعد الحصول على إنذار ثانٍ.

واستغل روما النقص العددي وسجل براين كريستانتي هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس بعد الحصول على تمريرة من إيبانيز.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل إيبانيز على بطاقة صفراء ثانية وطرد عقب عرقلة لاعب أتالانتا.

تعادل وصل به أتالانتا إلى 43 نقطة في الدوري الإيطالي لعام 2021 بالتساوي مع إنتر.