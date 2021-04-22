تشكيل الزمالك – عودة أبو جبل.. عبد الشافي أساسي وأحداد يقود الهجوم أمام الإنتاج

عاد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام الإنتاج الحربي، فيما يقود سيف الدين الجزيري الهجوم.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد 7 تغييرات عن لقاء الأهلي الأخير.

محمد أبو جبل حل بدلا من محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، فيما قاد حميد أحداد الهجوم بدلا من مروان حمدي.

ويبدأ محمد عبد الشافي كظهير أيسر أساسي بدلا من أحمد فتوح، فيما يبدأ أحمد سيد "زيزو" كأساسي بدلا من شيكابالا المصاب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: عبد الله جمعة - أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: حميد أحداد.

من جهة أخرى، تواجد مروان حمدي وسيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء بجانب محمد أشرف "روقا"، وأحمد فتوح.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد السلام.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – إسلام جابر - حسام أشرف.

الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويحل الزمالك ضيفا على الإنتاج الحربي بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.