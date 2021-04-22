حكايات في الجول - مراد صبري "بنزيمة الدرجة الثانية".. نجار ارتبط اسمه بـ الزمالك

الخميس، 22 أبريل 2021 - 20:29

كتب : رضا السنباطي

مراد صبري "بنزيمة"

كرة القدم تمنح العطاء لكل مجتهد والعمر مجرد رقم، والسعي خلف الأحلام سيجلب النجاح المستمر، مراد صبري "بنزيمة" هداف الألومنيوم برصيد 9 أهداف في مجموعة الصعيد جذب أنظار الزمالك بعد تألقه ويعمل نجار مسلح في فترة الراحة من التدريب.

ويحكي مراد صبري المعروف بـ "بنزيمة" حكايته لـ FilGoal.com.

وقال مراد لـ FilGoal.com: "بدأت في ناشئين الوليدية بعمر 15 عاما بعد اجتيازي للاختبارات وبعد فترة قصيرة رفضت أسرتي استكمالي لكرة القدم بسبب الظروف الأسرية واحتياجي للعمل لمساندة الأسرة".

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وأضاف "ابتعدت عن كرة القدم حتى عمر 22 عاما بعد التحاقي بالتجنيد لمدة عامين وتخرجي من معهد مقيم شعائر بجامعة الأزهر".

وواصل "زميل لي عرض انضمامي لمركز شباب أبو تيج للمشاركة في دوري مراكز الشباب تحت قيادة محمد الأسيوطي وفهد أبو عقرب وذهبت للمركز ومع أول مران قرروا قيدي في آخر أيام القيد رغم صعوبة القيد، شاركت مع الفريق وسجلت 42 هدفا في دوري مراكز الشباب والدرجة الرابعة، وصرت هدافا لدوري مراكز الشباب وأول المحافظة".

وتابع "محمد الأسيوطي وفرغلي علي تحدثوا مع عماد سمير المدير الفني للوليدية من أجل انضمامي فكان رده عليهم: أريد مشاهدته في الملعب ومن أول مران قرر قيدي التعاقد معي مقابل 13 ألف جنية لمدة 3 سنوات مع الفريق في الدرجة الثاني".

وأردف "في أول موسم سجلت 8 أهداف وصنعت 6، وقُدم لي عروض كثيرة ولكن نادي الوليدية رفض، في الموسم الثاني سجلت 6 أهداف في أول 6 مباريات في الدور الأول فحصلت على عروض أخري وكانت الأفضلية من الترسانة والرجاء فذهبت للرجاء لأنهم تصدروا قمة بحري".

وأكمل "أحمد عاشور المدير الفني تحدث معي للبداية أساسيا في لقاء المنصورة وقبل المباراة كانت هناك مباراة مع دمنهور فخسرها الفريق 4-2 ورحل أحمد عاشور وعُين محمد إبراهيم فتعاقد مع لاعبين وقرر رحيلي مع بعض اللاعبين ورفض الرجاء رحيلي بالمجان فقرروا إعارتي للالومنيوم وسجلت 3 أهداف وصناعة 4 أهداف، وعدت للرجاء بعد نهاية الموسم".

وواصل "وتم بيعي للمصرية للاتصالات في موسم 2019-2020 في الدرجة الثالثة ولم يصعد الفريق للدرجة الثانية فتواصلت مع أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات في المصرية للاتصالات من أجل رحيلي فقرروا إعارتي للألومنيوم في موسم 20-21".

عرض الزمالك

"كنت هدافا لمجموعة الصعيد في الموسم الحالي بوصولي لـ 6 أهداف مع متصدر الهدافين في المجموعة حاليا إسلام عبدالراضي مهاجم ديروط فحصلت على عروض كثيرة كان أهمها عرض الزمالك بعد ترشيح حسين عبداللطيف المدير الفني للالومنيوم، وتابع بالفعل الزمالك مبارياتي مع الالومنيوم والعديد من الوكلاء تحدثوا معي".

"علمت بأن فشل الصفقة هو سني الكبير 29 عام فتآثرت سلبيا علي مستوى الأداء فسجلت هدفين فقط من الجولة الثامنة حتي الجولة 21".

"أنا زملكاوي وكنت أريد أن يشاهدوا مستوى مراد صبري بنزيمة في الملعب، عبدالحليم علي انتقل للزمالك في عمر 26 عاما من الشرقية للدخان وأصبح هدافا للفريق وعبدالحميد حسن انتقل للأهلي في عمر 36 وحسام باولو شارك في الممتاز في عمر الـ 30 ولكن هم ظلموني بوجهة نظرهم ولكن لدي أمل في المشاركة في الدوري الممتاز وسأحقق حلمي".

العمل

"أنا من عائلة بسيطة وعملت في الزراعة ثم قام شقيقي بشراء خشب وعملت معه نجار مسلح للتجهيز لبناء أسقف المنازل واليومية كانت 60 ثم أصبحت 80 جنية يوميا في الصعيد لأن عملنا في بيوت أهالي".

"عملت طوال فترة تدريبي مع الوليدية قبل التدريب ثم أصبح عملي حاليا في فترات الراحة نظرا لإقامتي في الألومنيوم وعندما أحصل على راحة أذهب للعمل لأن لدي أسرة ومتزوج ولدي أنس وسفيان".

شبية بنزيمة

"الجميع كان يشبهني بكريم بنزيمة وأيضا طريقة لعب عمرو زكي بقوة الإلتحامات والتسديد واشتهرت بمراد بنزيمة".

"أنا عضو مجلس إدارة مركز شباب أبو تيج بالانتخاب في عام 2020".

حكايات في الجول مراد صبري بنزيمة
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