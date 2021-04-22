حكايات في الجول - مراد صبري "بنزيمة الدرجة الثانية".. نجار ارتبط اسمه بـ الزمالك
الخميس، 22 أبريل 2021 - 20:29
كتب : رضا السنباطي
كرة القدم تمنح العطاء لكل مجتهد والعمر مجرد رقم، والسعي خلف الأحلام سيجلب النجاح المستمر، مراد صبري "بنزيمة" هداف الألومنيوم برصيد 9 أهداف في مجموعة الصعيد جذب أنظار الزمالك بعد تألقه ويعمل نجار مسلح في فترة الراحة من التدريب.
ويحكي مراد صبري المعروف بـ "بنزيمة" حكايته لـ FilGoal.com.
وقال مراد لـ FilGoal.com: "بدأت في ناشئين الوليدية بعمر 15 عاما بعد اجتيازي للاختبارات وبعد فترة قصيرة رفضت أسرتي استكمالي لكرة القدم بسبب الظروف الأسرية واحتياجي للعمل لمساندة الأسرة".
وأضاف "ابتعدت عن كرة القدم حتى عمر 22 عاما بعد التحاقي بالتجنيد لمدة عامين وتخرجي من معهد مقيم شعائر بجامعة الأزهر".
وواصل "زميل لي عرض انضمامي لمركز شباب أبو تيج للمشاركة في دوري مراكز الشباب تحت قيادة محمد الأسيوطي وفهد أبو عقرب وذهبت للمركز ومع أول مران قرروا قيدي في آخر أيام القيد رغم صعوبة القيد، شاركت مع الفريق وسجلت 42 هدفا في دوري مراكز الشباب والدرجة الرابعة، وصرت هدافا لدوري مراكز الشباب وأول المحافظة".
وتابع "محمد الأسيوطي وفرغلي علي تحدثوا مع عماد سمير المدير الفني للوليدية من أجل انضمامي فكان رده عليهم: أريد مشاهدته في الملعب ومن أول مران قرر قيدي التعاقد معي مقابل 13 ألف جنية لمدة 3 سنوات مع الفريق في الدرجة الثاني".
وأردف "في أول موسم سجلت 8 أهداف وصنعت 6، وقُدم لي عروض كثيرة ولكن نادي الوليدية رفض، في الموسم الثاني سجلت 6 أهداف في أول 6 مباريات في الدور الأول فحصلت على عروض أخري وكانت الأفضلية من الترسانة والرجاء فذهبت للرجاء لأنهم تصدروا قمة بحري".
وأكمل "أحمد عاشور المدير الفني تحدث معي للبداية أساسيا في لقاء المنصورة وقبل المباراة كانت هناك مباراة مع دمنهور فخسرها الفريق 4-2 ورحل أحمد عاشور وعُين محمد إبراهيم فتعاقد مع لاعبين وقرر رحيلي مع بعض اللاعبين ورفض الرجاء رحيلي بالمجان فقرروا إعارتي للالومنيوم وسجلت 3 أهداف وصناعة 4 أهداف، وعدت للرجاء بعد نهاية الموسم".
وواصل "وتم بيعي للمصرية للاتصالات في موسم 2019-2020 في الدرجة الثالثة ولم يصعد الفريق للدرجة الثانية فتواصلت مع أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات في المصرية للاتصالات من أجل رحيلي فقرروا إعارتي للألومنيوم في موسم 20-21".
عرض الزمالك
"كنت هدافا لمجموعة الصعيد في الموسم الحالي بوصولي لـ 6 أهداف مع متصدر الهدافين في المجموعة حاليا إسلام عبدالراضي مهاجم ديروط فحصلت على عروض كثيرة كان أهمها عرض الزمالك بعد ترشيح حسين عبداللطيف المدير الفني للالومنيوم، وتابع بالفعل الزمالك مبارياتي مع الالومنيوم والعديد من الوكلاء تحدثوا معي".
"علمت بأن فشل الصفقة هو سني الكبير 29 عام فتآثرت سلبيا علي مستوى الأداء فسجلت هدفين فقط من الجولة الثامنة حتي الجولة 21".
"أنا زملكاوي وكنت أريد أن يشاهدوا مستوى مراد صبري بنزيمة في الملعب، عبدالحليم علي انتقل للزمالك في عمر 26 عاما من الشرقية للدخان وأصبح هدافا للفريق وعبدالحميد حسن انتقل للأهلي في عمر 36 وحسام باولو شارك في الممتاز في عمر الـ 30 ولكن هم ظلموني بوجهة نظرهم ولكن لدي أمل في المشاركة في الدوري الممتاز وسأحقق حلمي".
العمل
"أنا من عائلة بسيطة وعملت في الزراعة ثم قام شقيقي بشراء خشب وعملت معه نجار مسلح للتجهيز لبناء أسقف المنازل واليومية كانت 60 ثم أصبحت 80 جنية يوميا في الصعيد لأن عملنا في بيوت أهالي".
"عملت طوال فترة تدريبي مع الوليدية قبل التدريب ثم أصبح عملي حاليا في فترات الراحة نظرا لإقامتي في الألومنيوم وعندما أحصل على راحة أذهب للعمل لأن لدي أسرة ومتزوج ولدي أنس وسفيان".
شبية بنزيمة
"الجميع كان يشبهني بكريم بنزيمة وأيضا طريقة لعب عمرو زكي بقوة الإلتحامات والتسديد واشتهرت بمراد بنزيمة".
"أنا عضو مجلس إدارة مركز شباب أبو تيج بالانتخاب في عام 2020".