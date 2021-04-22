تشكيل الإنتاج الحربي – محمد طلعت وفييرا يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود محمد طلعت ومحمد فييرا هجوم الإنتاج الحربي أمام الزمالك، فيما يحرس أحمد يحيى المرمى.

أعلن أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل الإنتاج الحربي شهد تواجد محمد طلعت ومحمد فييرا في الهجوم.

من جهة أخرى، يتواجد حميد ماو بجانب محمد سوستة في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

حارس: أحمد يحيى.

الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي.

الوسط: حميد ماو – محمد سوستة.

أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت.

الهجوم: محمد فييرا.

ويلعب الإنتاج الحربي مع الزمالك بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من الدوري المصري.