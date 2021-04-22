عمر جابر: توقعنا ما سيحدث لـ بيراميدز بعد التوقف الدولي.. لكننا في طريقنا للعودة بقوة

قال عمر جابر لاعب بيراميدز إنه توقع تذبذب أداء فريقه عقب التوقف الدولي مشيرا إلى أن فريقه بدأ يستعيد مستواه مؤخرا ويسير بقوة.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وتحدث عمر جابر عبر حساب بيراميدز الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "قبل التوقف كنا نسير بشكل جيد وقلنا إنه أحيانا التوقف يؤثر بالسلب".

وتابع "حدث تذبذب في المستوى بعد التوقف وأضعنا نقاطا سهلة في المباريات التي خضناها ولكننا نتعلم من أخطائنا وبدأنا نعود للطريق الصحيح".

وأكمل "كل الفرق قريبة من بعضها البعض في جدول ترتيب الدوري والدور الأول انتهى والآن نحن نركز على الدور الثاني لتحقيق نتائج جيدة".

وأضاف "النادي يحاول توفير كل سبل الراحة لنا مثلما وفر لنا طائرة خاصة لمواجهة نكانا في زامبيا".

وعن الانتصار على نكانا والتأهل لربع نهائي الكونفدرالية قال عمر جابر: "حضرنا أنفسنا جيدا من الناحيتين الذهنية والنفسية واستحققنا الفوز".

أما عن لعبه في أكثر من مركز خلال المباراة قال: "هذه وجهة نظر المدرب وأهم شيء أننا لعبنا جيدا وانتصرنا".