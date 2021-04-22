مدرب البرازيلي الأولمبي: أريد ضم نيمار لمنافسات طوكيو

الخميس، 22 أبريل 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

كشف أندري جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي، عن نيته توجيه الدعوة لـ نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان للمشاركة في دورة طوكيو الصيف المقبل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل الأولمبي

وصرّح جاردين: "نيمار هو اللاعب الأهم في المنتخب الأول، وهو أفضل لاعب برازيلي، ويستطيع قلب موازين أي مباراة".

وأضاف: "هو في قمة مسيرته وسيكون تدعيما هائلا لنا، لكنني أتفهم أن المسألة معقدة".

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وواصل: "الوضع في يد الاتحاد البرازيلي وباريس سان جيرمان واللاعب نفسه".

وتابع: "دون شك، نيمار يمثّل جزءا من خططي لأولمبياد طوكيو إذا أردت أن أضم أقوى فريق ممكن".

كما كشف: "من بين أليسون وإيديرسون وويفيرتون وسانتوس حراس المنتخب الأول، سيكون معنا واحدا".

وأتم: "على الأغلب سيكون حارسا يتمتع بالخبرة، ربما ويفيرتون الذي فاز بالذهب الأولمبي من قبل".

ووقعت البرازيل في المجموعة الرابعة بمسابقة كرة القدم بالأولمبياد رفقة ألمانيا والمملكة العربية السعودية وكوت ديفوار.

وقاد نيمار بلاده البرازيل للفوز بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو الأولى في تاريخ منتخب راقصي السامبا.

كما شارك نيمار في حصول البرازيل على الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

نيمار البرازيل أولمبياد طوكيو
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