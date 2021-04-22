رمضان صبحي: مجموعتنا في الأولمبياد صعبة لكني لا أحب مصطلح التمثيل المشرف

الخميس، 22 أبريل 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

شدد رمضان صبحي لاعب بيراميدز، على قدرة منتخب مصر الأولمبي على تحقيق نتائج مميزة في طوكيو 2020.

مصر وقعت في نفس المجموعة مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا بالمجموعة الحديدة لأولمبياد طوكيو.

وقال صبحي عبر المركز الإعلامي لـ بيراميدز: "مجموعة مصر في الأولمبياد صعبة، لكن المنتخبات الـ16 جميعهم أقوياء".

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وأضاف: "جيلنا يستطيع التأهل من المجموعة والوصول إلى أبعد نقطة، شوقي غريب كان يتحدث معنا عن منافسات طوكيو من قبل حتى الفوز ببطولة إفريقيا".

وأشاد بزملائه في بيراميدز بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز الثمين على نكانا الزامبي.

وقال صبحي: "مباراة نكانا كانت صعبة جدا لإقامتها في الثالثة عصرا بـ رمضان، لكننا تمكننا من الفوز والصعود للدوري المقبل".

وأتم: "بيراميدز وصيف النسخة الماضية، ونريد الذهاب بعيدا لكننا سنتعامل مع البطولة خطوة بخطوة".

وصنع رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد في الانتصار على نكانا والذي كان كافيا لتجاوز دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

وكان رمضان صبحي قد حصد جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي صعدت بالفراعنة إلى الأولمبياد.

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